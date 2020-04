Bill Gates finanzia le ricerche di sette diversi vaccini anti coronavirus

Bill Gates ha finanziato sette differenti ricerche per individuare il più velocemente possibile un vaccino contro il coronavirus (COVID-19), una scelta che costerà al cofondatore di Microsoft milioni di dollari.

A rivelare tali investimenti è stato Gates stesso la scorsa settimana nel corso del The Daily Show con Trevor Noah, programma televisivo statunitense. Gates ha recentemente lasciato il Consiglio di Amministrazione di Microsoft per dedicare più tempo alle sue attività filantropiche. «I primi soldi consentono di accelerare le cose» ha dichiarato Gates, «E sebbene alla fine dovremmo scegliere al massimo tra due vaccini, daremo fondi a tutte e sette le strutture, in modo da non perdere tempo per scoprire a tappe quello che funziona e poi avviare gli impianti produttivi».

La mossa di Gates costituisce un incremento significativo nelle spese destinate alla ricerca sui coronavirus della Bill & Melinda Gates Foundation che hanno già contribuito con centinaia di milioni di dollari alla ricerca e impegni nello sviluppo, finanziando ricerche in tutto il mondo.

Al momento i casi confermati nel mondo dall’inizio dell’epidemia sono circa 1,3 milioni e circa 70.000 i morti. L’OMS ha elevato la minaccia per l’epidemia di coronavirus al livello mondiale a livello “molto alto” il 28 febbraio 2020. L’11 marzo 2020 il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha definito la diffusione del Covid-19 non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta. Il 13 marzo l’OMS ha dichiarato che l’Europa sta diventando il nuovo epicentro della pandemia.

Vaccino a parte, Gates sostiene con forza la necessità delle misure di distanziamento sociale per contrastare la pandemia, definita uno “scenario da incubo”. Da subito ha chiesto al governo USA di adottare il lockdown a livello nazionale per limitare il numero di contagi simultanei, alleggerendo la pressione sul sistema sanitario e appiattire la curva dei modelli statistici che purtroppo abbiamo imparato a conoscere in questi giorni.

