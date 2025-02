Non solo AI, Bill Gates svela quattro rischi esistenziali per l’umanità

Pubblicità

Che l’intelligenza artificiale stia facendo passi da gigante ogni giorno sempre più è davanti agli occhi di tutti. Non c’è settore che non sia interessato da questa rivoluzione ed è indubbio che l’avanzare dell’intelligenza artificiale generativa stia trasformando il mondo in cui viviamo.

Un recente studio, addirittura, ha suggerito che un’eccessiva dipendenza dall’AI potrebbe avere ripercussioni negative sulle capacità cognitive. Anche Bill Gates è preoccupato dall’avanzare dell’AI. In una recente intervista, infatti, il cofondatore di Microsoft ha esposto diverse preoccupazioni in merito.

Gates, noto per il suo passato timore nei confronti della guerra nucleare, ha sottolineato che oggi, oltre a temere conflitti nucleari, si dovrebbero considerare anche il cambiamento climatico, il bioterrorismo e le pandemie, e, soprattutto, il mantenimento del controllo sull’intelligenza artificiale.

Dunque, secondo Gates, quella dell’AI è una delle sfide più critiche che il genere umano si troverà ad affrontare in futuro. Oltre che preoccupato, però, lo stesso si dice ottimista: se le generazioni future riusciranno ad affrontare e risolvere questi problemi, l’AI potrebbe colmare il divario di intelligenza esistente nella società, rendendo l’accesso al sapere praticamente gratuito.

Allo stesso tempo, Gates ha riconosciuto che l’intelligenza artificiale potrebbe essere utile per i compiti ripetitivi, liberando le persone da mansioni monotone e permettendo loro di concentrarsi su attività maggiormente produttive. Anche Elon Musk ha espresso opinioni simili, affermando che l’AI potrebbe sostituire molti lavori umani, portando il mondo verso una società in cui il lavoro diventa quasi un hobby.

La sfida, ovviamente, sarà trovare un equilibrio tra l’efficienza offerta dall’automazione e la conservazione delle capacità critiche, così da garantire che l’AI possa effettivamente essere un aiuto nel futuro, oltre che uno strumento di progresso, ma non una minaccia per l’intera umanità.

