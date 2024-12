Sconto del 30% su Deebot T30S Combo Complete, pulite casa in orizzontale e in verticale

Pubblicità Immaginate un Robot per la casa tra i migliori che potete comprare e accanto ad esso un aspiratore che completa il lavoro pulendo in orizzontale. È questo DEEBOT T30S COMBO COMPLETE PRO che su Amazon si compra a 948 € invece che 1299 €. Quello che costa 350 euro in meno del suo prezzo di listino, di base è un aspirapolvere robot progettato per offrire una pulizia avanzata senza compromessi. Grazie a un motore innovativo, il robot raggiunge una potenza di aspirazione fino a 11.000 Pa, l’ideale per affrontare tappeti e qualsiasi tipologia di pavimento con facilità. Grazie alla tecnologia ZeroTangle il robot non teme peli e detriti. Si tratta di una tecnologia che la spazzola principale si intasi, riducendo la manutenzione e garantendo pulizie costanti, anche in case con animali domestici. Non manca neppure la tecnologia TruEdge Adaptive Edge Mopping che assicura una pulizia precisa di bordi e angoli, raggiungendo una copertura fino al 99% delle aree difficili da pulire. Il DEEBOT T30S PRO, inoltre, rileva automaticamente le macchie sui pavimenti e le affronta con un aumento mirato del flusso d’acqua, passando sull’area specifica ben tre volte per garantire una pulizia ottimale. In più, la nuova stazione OMNI gestisce tutto: dal lavaggio con acqua calda (70°C) allo svuotamento automatico, oltre al riempimento dell’acqua e all’asciugatura ad aria calda. Accanto al classico robot, qui in una delle sue migliori espressioni, trovate anche un aspirapolvere che potete usare per rifinire il lavoro o per fare altre pulizie. Dotato di un ciclone principale e di un filtro a maglia, l’aspirapolvere manuale T30S COMBO può bloccare efficacemente particelle grandi e piccole. Il filtro HEPA lavabile con 13 livelli è in grado di catturare fino al 99,97% delle particelle di polvere fine da 0,3μm. Nella confezione trovate 4 diverse testine: mini spazzola elettrica, spazzola piatta, bocchetta per fessure e spazzola elettrica ZeroTangle con tubo di prolunga, tutto in una docking station che funziona per la ricarica. L’aspiratore, in pratica, completa il lavoro del robot che pulisce in orizzontale, svolgendo le pulizie in verticale . Questo combinato costa 1299 di listino. Qui lo pagate 948 euro. Sto caricando altre schede...

