Bill Gates teme che anche il suo lavoro sia a rischio con l’AI

Bill Gates sostiene apertamente i progressi dell’Intelligenza Artificiale e ha più volte ribadito che il 2024 sarà l’anno dell’IA.

Alla fine dello scorso anno il co-fondatore di Microsoft aveva scritto una lettera affermando che l’IA innescherà una rivoluzione trasformando radicalmente il mondo del lavoro, la sanità e l’istruzione, diventando più pervasiva e presente nel flusso di lavoro di sempre più persone.

Recentemente parlando con il CEO di OpenAI, Sam Altman, nel corso di un episodio del podcast Unconfuse Me, Bill Gates, ha affermato che l’AI potrà rendere inutile anche il suo lavoro.

Nel podcast Altman e Gates hanno discusso di vari argomenti, spaziando da GPT-5, all’AGI (l’intelligenza artificiale forte o intelligenza artificiale generale), a funzionalità video in arrivo in ChatGPT. Gates ha ammesso di essere in precedenza scettico sull’IA e che non si aspettava avanzamenti così rapidi. Ha anche riferito di pensare in precedenza che chatbot come ChatGPT non fossero in grado di risolvere problemi complessi.

In una diversa intervista per “What Now?” con Trevor Noah, Bill Gates ha parlato della possibilità che queste tecnologie eliminino posti di lavoro, condividendo la sua visione secondo la quale, grazie all’AI, gli esseri umani avranno bisogno di lavorare meno, e per alcuni lavori potremo recarci in ufficio solo pochi giorni a settimana. Secondo Gates, si potrebbe fare affidamento all’AI per compiti gravosi, come ad esempio cucinare, eliminando in molti casi la necessità di recarsi al lavoro cinque giorni a settimana per guadagnarsi da vivere. Già ora molti lavori si stanno mettendo in ombra per via dell’AI (pensiamo, ad esempio, a grafici, videomaker, sviluppatori).

Lo scorso anno da uno studio di LinkedIn condotto su quasi 30 mila dipendenti di aziende di vario tipo è emerso che il 49% dei rispondenti è preoccupato dall’IA; il 40% aveva riferito di sentirsi sopraffatto dall’incapacità di tenere il passo con gli sviluppi dell’IA.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.