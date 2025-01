ENGWE svela tre modelli delle bici urban Mapfour in fibra di carbonio – N1 Air, N1 Air st e N1 pro

Pubblicità

Tripla novità per l’attesa serie MapFour del produttore cinese Engwe che ha creato un marchio particolare per le sue due ruote con caratteristiche di alto livello, materiali ultraleggeri e tante novità tecnologiche.

Mapfour N1 Air e N1 Air st: leggerissime

Si parte da due modelli che fanno da ponte con i modelli standard: Mapfour N1 Air e N1 Air st che che vengono definite come le migliori e-bike leggera in carbonio sotto i 3000 euro ma non lasciatevi spaventare dalla cifra tonda! E’ un termine di paragone con le e-bike che Engwe ritiene in competizione con i propri modelli per estetica peso, materiali e prestazioni fornendo una tabella che vi riportiamo qui sotto.

Il prezzo dei modelli non possiamo ancora fornirlo perché sarà reso noto a fine febbraio ma vi assicuriamo che sarà molto molto competitivo e ancora più conveniente con un sconto “early bird” per chi acquisterà uno dei due modelli nel periodo che va dal 28 Gennaio al 28 Febbraio con le prenotazioni ufficiali che partono il 24 Febbraio. Potete prenotarvi per conoscere il prezzo quando sarà ufficializzato o essere tra i fortunati tra cui sarà sorteggiata una Mapfour N1 semplicemente fornendo la vostra email su questa pagina.

La N1 Air pesa solo 15,6 kg, con un telaio in fibra di carbonio modellata in un unico pezzo leggerissimo che è 11 volte più forte e più rigido dell’alluminio mentre la N1 Air st (st sta per step trough per l’assenza della canna pesa ha una differenza di 800 grammi)

Ultraleggere: il peso del telaio della versione Air è di soli 1,28 kg, più o meno lo stesso di due iPad Air. Le forcelle sono in alluminio

Lunga durata con 100 km di autonomia con assistenza alla pedalatabase. N1 Air e N1 sono dotate di una batteria da 10 Ah.

Hanno a bordo un sistema antifurto intelligente: tracciamento GPRS integrato, avvisi di spostamento con geofencing e notifiche di emergenza SOS automatiche.

Sono dotate di batteria Samsung rimovibile che si stacca in un secondo per la ricarica, ed ha una protezione antifurto integrata.

Tutte le altre caratteristiche le potete confrontare nella nostra tabella che mostra anche il modello Pro che compie un passo ulteriore verso una bici più leggera e tecnologicamente avanzata.

Differenze tra le e-bike Mapfour N1 Pro, N1 Air e N1 Air st

In questa tabella mettiamo a confronto le caratteristiche principali dei tre modelli: si notino il motore centrale, la maggiore coppia massima, i pneumatici più larghi, i tempi di ricarica di molto più brevi e un peso leggermente superiore di N1 Pro rispetto ad N1 e N1 Air.

Mapfour N1 Pro e-bike urban tutta in fibra di carbonio

Mapfour N1 Pro è il modello top di Engwe in questo ambito con alcuni record nel suo settore e nella sua fascia di prezzo: la potenza è quella di un mountain bike ma ci sono altri particolari che ne fanno un modello premium.

Potenza: anche se il look è quello di una bici Urban il motore centrale da 250 W sviluppa 80 Nm minimizzando lo sforzo anche per lunghi tratti ripidi.

Peso ridotto: grazie al telaio in carbonio progettato con la stessa alta qualità di Trek e Specialized, combina eleganza e leggerezza per una bici dal design particolarissimo

Tempi di ricarica ridotta in sole 1,5 ore: una batteria rimovibile con funzionalità di ricarica rapida e protezione avanzata dal furto.

Tecnologia antifurto intelligente: presenta geofencing, avvisi di furto, sblocco Bluetooth e localizzatore dell’e-bike.

Qui sotto troviamo un confronto di caratteristiche tra il modello Pro di MapFour e due icone delle e-bike urban con cui Engwe vuole confrontarsi.

Come detto per chi vuole saperne di più c’è l’occasione di vincere una bici elettrica Mapfour N1 visitando il sito web di ENGWE per il giveaway già partito il 28 gennaio. La e-bike si potranno prenotare per un periodo limitato ad un prezzo speciale che sarà reso noto il 24 Febbraio.