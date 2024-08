Gli auricolari BlitzWolf BW-FYE16 Plus hanno lo schermo e sono in offerta

Pubblicità

In pratica sono auricolari stile AirPods dotati di una speciale custodia che funge anche da lettore MP3 e telecomando: i BlitzWolf BW-FYE16 Plus attualmente in promozione rappresentano un’offerta irrinunciabile per chi vuole andare oltre l’acquisto di un paio di semplici auricolari senza fili. Sono infatti molto di più.

Come un normalissimo paio di auricolari infatti si collegano tramite Bluetooth 5.4 allo smartphone per portare nelle orecchie tutti i suoni in riproduzione, dalla musica alle telefonate, grazie ai microfoni che abilitano anche la modalità di cancellazione attiva del rumore che riduce i suoni ambientali fino a un massimo di 35 dB.

Ma le modalità che mette a disposizione sono in realtà ben quattro: oltre a questa infatti è possibile sfruttare lo slot microSD incorporato nella custodia di ricarica per ascoltare con gli auricolari direttamente la musica contenuta in una schedina.

Inoltre la custodia è dotata anche di altoparlanti e, all’occorrenza, si trasforma anche in speaker, sia per riprodurre la musica del telefono via Bluetooth, sia per far ascoltare senza cuffie quella contenuta direttamente nella microSD.

La custodia è inoltre dotata di schermo LED touch a colori che può essere usata in svariati modi. Ad esempio si trasforma in un telecomando per controllare la riproduzione musicale, ma si può usare anche per regolare l’equalizzazione.

Nel resto del tempo può anche essere usata come cronometro, come orologio oppure come calcolatrice tascabile (misura circa 7 x 6 x 3 centimetri). E grazie ai minigiochi pre-installati, diventa anche una specie di Tamagotchi 2.0.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di preordinarlo in sconto: questo significa che invece di circa 65 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 57% andando a spendere intorno ai 28 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

