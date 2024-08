BlitzWolf BW-V49, auricolari senza fili per sportivi a soli 28 €

Pubblicità

Ecco un paio di auricolari fatti apposta per poter ascoltare la musica o la voce del proprio allenatore virtuale mentre si eseguono gli esercizi in palestra: i BlitzWolf BW-V49 attualmente in sconto a metà prezzo sono l’alleato perfetto di chi vuol potersi muovere senza che gli auricolari si sfilino accidentalmente dalle orecchie.

Diversamente dagli auricolari tradizionali infatti sono accompagnati da un archetto che si avvinghia all’orecchio in modo da mantenerli saldamente in posizione anche se chi li sta indossando sta saltando alla corda o sta svolgendo attività sportive movimentate dove, in altri casi, rischierebbe di veder scivolare via anche soltanto uno degli auricolari che indossa in quel momento.

Questa caratteristica anche se aumenta leggermente il peso complessivo dei singoli auricolari garantisce una libertà altrimenti impossibile da ottenere con qualsiasi altro auricolare sprovvisto di archetto, compresi gli AirPods Pro.

Tutto questo come dicevamo senza però rinunciare alla comodità data dall’assenza di fili, anche quello che generalmente tiene uniti i due auricolari. Sono infatti completamente Bluetooth, e grazie alla certificazione IP54 resistono anche ad acqua e sudore.

Sono inoltre dotati di audio spaziale e un sistema di riduzione intelligente del rumore che permette di ascoltare chiaramente i suoni anche in ambienti rumorosi.

E la batteria, grazie alle ricariche offerte dalla custodia, offre fino a 28 ore di autonomia complessiva.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 64 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 57% andando a spendere intorno ai 28 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.