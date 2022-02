Blizzard conferma Warcraft in arrivo su iPhone e Android

C’è una ottima notizia per gli appassionati di lungo corso di Blizzard e non solo per loro: la società ha confermato che sta lavorando a un nuovo gioco della saga Warcraft per iPhone e Android, titolo che è previsto in uscita entro quest’anno.

In realtà Blizzard non ha specificato le piattaforme, non ha precisato nemmeno di che genere di gioco si tratterà e nemmeno offerto una indicazione temporale di rilascio. Il nuovo gioco di Warcraft rimane così un mistero, salvo sapere che sarà per smartphone e dispositivi mobile, così è lecito presumere che Warcraft approderà sia per iPhone che per Android, anche se non è dato sapere se lo sviluppatore darà la priorità a una o all’altra piattaforma.

In realtà si tratta di una conferma perché Blizzard aveva già annunciato un titolo Warcraft mobile in lavorazione nel 2021, ora però la società conferma che è in arrivo entro quest’anno. «Blizzard sta pianificando nuovi contenuti sostanziali per il franchise di Warcraft nel 2022, incluso […] mettere per la prima volta nelle mani dei giocatori nuovissimi contenuti mobili di Warcraft». Così recita l’annuncio ufficiale ma, come ben sanno gli appassionati Blizzard, le tempistiche dello sviluppatore devono essere accolte con molta cautela.

Infatti nella lunghissima storia dello sviluppatore praticamente tutti o quasi i principali titoli di Blizzard hanno subito posticipi e ritardi, ma questo non ha mai scoraggiato gli appassionati. Anche se la data inizialmente indicata spesso non viene rispettata, Blizzard rilascia un gioco solo quando è certa che tutto sia perfetto, salvo pochissime eccezioni. La priorità a contenuti e giocabilità ha contribuito non poco a fidelizzzare i giocatori.

Questo vale anche per Diablo Immortal, annunciato nel 2018 e da allora in lavorazione, ma che non si è ancora visto: l’altra buona notizia è che anche questo titolo è previsto in rilascio quest’anno, si spera quesa volta senza ulteriori posticipi.

La notizia più clamorosa degli ultimi giorni è l’annuncio di Microsoft dell’acquisizione di Activision Blizzard per un importo stratosferico, operazione che se appovata, avrà importanti conseguenze per entrambe le società fino a proiettarsi nel metaverso.

