Powerbeats Pro, scatta una denuncia per autonomia e ricarica

Negli Stati Uniti un proprietario di Powerbeats Pro (qui la recensione di macitynet) ha intentato un’azione legale collettiva contro Apple, accusando il colosso di pubblicità “falsa, fuorviante e ingannevole” sulla durata della batteria delle cuffie wireless e sulla custodia di ricarica.

Un’azione collettiva esistente afferma che Powerbeats Pro non dura le nove ore pubblicizzate. Adesso, in un secondo e separato ricorso, si contesta sia l’autonomia, sia l’affermazione di Apple su quanto tempo possono funzionare le cuffie con l’aiuto della custodia di ricarica.

[Apple] commercializza le sue Powerbeats Pro come cuffie Bluetooth ricaricabili di fascia alta. Nel tentativo di attirare acquirenti disposti a pagare centinaia di dollari per cuffie premium, il convenuto si vanta che le Powerbeats Pro dureranno ‘fino a 9 ore di ascolto’ con una singola carica dalla loro custodia di ricarica e che la custodia di ricarica fornisce un totale di oltre 24 ore di ascolto

Tuttavia… la custodia di ricarica [di Apple] non riesce a caricare in modo coerente e adeguato le cuffie Powerbeats Pro a causa di un difetto nel suo design e/o a causa dell’uso da parte dell’imputato di materiali scadenti. A causa di questo difetto, le cuffie non possono mantenere una connessione adeguata con la custodia di ricarica e quindi non sono adatte allo scopo previsto