Bloomberg: AirPower avrà un fratello piccolo

AirPower è morto ma un suo fratello quasi gemello, benché meno ambizioso, sarebbe in corso di sviluppo nei laboratori di Apple. Lo sostiene il solitamente ben informato Mark Gurman in un articolo pubblicato su Bloomberg.

L’articolo non dice niente altro se non il fornire una generica informazione sull’argomento; da esso non si evincono altri dettagli di carattere tecnico visto che il resto del testo si concentra su un prodotto di una terza parte (Aira Inc.) che starebbe sviluppando qualche cosa di sostanzialmente vicino al precedente AirPower, un dispositivo che però funzionerebbe anche con prodotti non solo di Apple.

Si può però ritenere il sintetico cenno di Gurman una conferma a quanto affermato da Ming Chi Kuo nell’ormai lontano gennaio del 2020. Il più affermato e attendibile degli analisti della Mela sosteneva che Apple non aveva del tutto abbandonato il progetto di un caricabatterie wireless capace di fare cose che gli altri sul mercato non erano capaci di fare. La data di lancio è probabilmente stata differita in conseguenza dei problemi causati dal Coronavirus.

Ricordiamo che Apple con la cancellazione di AirPower ha subito probabilmente uno dei peggiori smacchi tecnici degli ultimi anni. I suoi ingegneri hanno infatti imprudentemente sottovalutato gli ostacoli posti da un dispositivo molto più complesso da costruire di quanto avevano previsto, come appare chiaro anche da un prototipo che è apparso (foto qui sotto) smontato in alcune immagini recenti. A maggio si era appreso che Apple avrebbe risolto alcuni di questi problemi e avrebbe, appunto, dato il via alla progettazione di una versione rivista di AirPower.

Nel frattempo però diversi concorrenti, non solo Aira Inc. stanno lavorando a tappetini per la ricarica wireless di più di un dispositivo anche se per ora non c’è traccia di uno che sia in grado di ricaricare oltre ad iPhone e AirPods anche Apple Watch. Un buco che l’AirPower “meno ambizioso” potrebbe colmare.

