Con iOS 14 arriva CarKey ma la funzionalità sarà disponibile anche in iOS 13

In occasione della WWDC 2020, Apple ha presentato alcune delle novità che vedremo in iOS 14 e una di queste è CarKey: la possibilità di aprire e avviare i veicoli con l’iPhone. Le prime auto a supportare questa funzionalità saranno le BMW serie 5 del 2021: basterà avvicinare l’iPhone alla portiera per aprire la portiera; una volta all’interno, basta collocare l’iPhone sul caricatore wireless e premere il pulsante di accensione dell’auto.

Apple ha evidenziato i vari benefici della chiave virtuale, inclusa la possibilità di condividere la chiave con terze (es. un familiare o un amico) inviando un messaggio. Sarà quindi possibile fornire ad amico a chiave senza fisicamente consegnarne una ma il sistema è interessante anche nell’ambito del car-sharing o per l’uso con flotte di veicoli aziendali.

Altri produttori supporteranno CarKey in futuro. Apple a quanto pare sta già collaborando con diversi produttori di auto per integrare la funzione in vari veicoli. La funzionalità è di serie con iOS 14 ma sarà disponibile in anteprima anche con un aggiornamento di iOS 13.

Apple, lo ricordiamo, fa parte del Connectivity Consortium (CCC), un consorzio che a giugno del 2019 ha annunciato la pubblicazione di un nuovo standard di riferimento per una chiave digitale” che consente di sfruttare dispositivi come gli smartphone con tecnologia NFC di usare il telefono per sbloccare e bloccare le portiere e avviare l’auto. Esistono già soluzioni di questo tipo ma il mercato è frammentato. Uno standard di riferimento univoco permette di migliorare non solo l’esperienza utente ma anche ai produttori di ottenere migliorie dal punto di vista della sicurezza e dei nuovi progressi tecnologici