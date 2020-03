BMW Concept i4, i suoni di avvio e arresto sono firmati da Hans Zimmer

Hans Zimmer ha composto il suono della BMW Concept i4 insieme al sound designer Renzo Vitale con il marchio BMW IconicSounds Electric. Nelle intenzioni del gruppo quest’ultimo conferirà ai modelli elettrici d BMW «Una profondità emotiva extra» collegando il conducente «Con il carattere del veicolo su un altro livello» attraverso toni e suoni individuali.

Hans Zimmer e Renzo Vitale hanno presentato il nuovo suono start / stop nello studio di Zimmer a Santa Monica a novembre 2019. Il suono di attivazione per i modelli BMW completamente elettrici e gli ibridi plug-in sarà introdotto come funzionalità standard in tutto il mondo da luglio 2020. «Il nuovo suono di avvio / arresto ha lo scopo di infondere un senso di eccitazione alla prospettiva della guida elettrica quando il cliente sale sul veicolo e inizia il viaggio» spiega Vitale.

Il silenzio dei sistemi di azionamento elettrici è spesso citato come uno dei maggiori vantaggi della mobilità elettrica. Con l’aumento della scelta dei modelli elettrificati, tuttavia, ne consegue che alcuni utenti perdono l’appeal emotivo del suono, elemento che ha sempre ruolo importante “nell’emozionalità” di alcuni veicoli.

Il sound di guida della BMW concept i4 è il secondo sviluppato per i veicoli elettrici del Gruppo con Hans Zimmer, dopo la presentazione del sound elettrico per la BMW Vision M NEXT all’evento NEXTGen a Monaco di Baviera nel giugno 2019. «Abbiamo la straordinaria opportunità di rendere la guida elettrica in una BMW un’esperienza davvero speciale con l’aiuto di suoni grandiosi», ha commentato Zimmer nel 2019. «Mi sto godendo la sfida di co-progettare la composizione per le future BMW elettriche».

Hans Zimmer è un compositore, produttore, discografico e tastierista tedesco, celebre per aver creato le colonne sonore di numerosi film di successo. A inizio carriera, tra gli anni settanta e ottanta, ha collaborato suonando le tastiere con diversi gruppi pop tra cui Ultravox, The Buggles e Krisma.

Zimmer ha vinto il premio Oscar per la migliore colonna sonora per Rain Man e anche per il Re Leone. Tra le colonne sonore di Zimmer quelle più celebri sono per i film Il Gladiatore, Mission Impossibile II, Hannibal, L’ultimo Samurai, Il codice Da Vinci, Sherlock Holmes, la trilogia di Batman di Nolan, Inception, Interstellar e Dunkirk e numerosi altri film.

