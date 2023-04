Apple Watch vs Masimo, la causa miliardaria torna in tribunale

Una giuria federale sarebbe pronta ad ascoltare le affermazioni della società Masimo secondo la quale Apple avrebbe violato brevetti di tecnologia correlati alla rilevazione dell’ossigeno nel sangue nel suo Apple Watch: si stima che il valore complessivo della causa possa raggiungere fino a un miliardo di dollari.

Il processo, che segue una vittoria precedente per Masimo presso la Commissione per il commercio internazionale, prenderà il via in California in questi giorni. Secondo Bloomberg, potrebbero essere in gioco fino a un miliardo di dollari, sulla base delle stime relative alle vendite di versioni specifiche di Apple Watch e ai prezzi dei moduli dei sensori coinvolti.

Tim Cook potrebbe essere chiamato a testimoniare nel processo, che si svolgerà presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California. Il processo si concentrerà su particolari modelli di smartwatch, come Apple Watch SE e Apple Watch Serie 4-7.

La memoria preliminare di Apple sostiene che “non un briciolo” della tecnologia di Masimo “è stata mai utilizzata nella progettazione, sviluppo o commercializzazione di Apple Watch”. Afferma che Masimo e la sua controllata Cercacor “hanno cercato ingiustamente di utilizzare questa causa legale come manovra per spianare la strada al loro smartwatch”.

I “fallimenti di Masimo nel commercializzare con successo uno smartwatch”, spiega Apple, “sono solo loro responsabilità”.

La causa dovrà anche capire se Apple abbia ottenuto e utilizzato informazioni confidenziali di Masimo provenienti da Michael O’Reilly e Marcelo Lamego. Il primo è stato il direttore medico di Masimo per cinque anni prima di essere assunto da Apple nel 2013, mentre il secondo era un ricercatore di Masimo e direttore tecnico di Cercacor fino a quando Apple lo ha assunto nel 2014.

Il documento pre-processuale di Apple afferma che Apple Watch “compresi i suoi sensori di salute, era ben avviato nello sviluppo” quando O’Reilly e Marcelo Lamego sono stati assunti da Apple. Si nota che Lamego, peraltro, è andato via da Apple dopo “appena sei mesi”. Ancora, Apple precisa che nessuno dei due “ha fatto nulla di sbagliato presso Apple” e Masimo starebbe cercando solo di “diffamare le loro reputazioni”.

