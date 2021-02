Per Apple Car il partner ideale potrebbe essere BMW

Nelle scorse settimane Project Titan o Apple Car, progetti dati per ridimensionati o completamente stravolti ormai da anni, sono tornati alla ribalta per essere quasi subito smentiti prima da Hyundai e poi anche da Nissan: ora, ancora una volta, BMW viene indicato come costruttore partner ideale di Cupertino.

Secondo l’analista finanzario Sanford C. Bernstein, il partner ideale di Cupertino per la creazione di Apple Car potrebbe essere BMW, azienda che permetterebbe di abbinare il progetto dell’auto del futuro marchiata Apple, con le innovazioni e il know-how produttivo dell’azienda tedesca produttrice di autoveicoli e motoveicoli.

Bernstein ha riferito ancora che «I tradizionali costruttori di auto sono attentissimi nel valutare un potenziale partenariato con Apple» e che qualsiasi casa automobilistica «Non vuole finire a diventare il mero facilitatore di uno dei più grandi e finanziariamente dotati player del mondo IT».

Bloomberg ritorna sui “piani segreti di Apple per la creazione di un auto”, evidenziando il ritorno di voci e indiscrezioni varie, le trattative con partner potenziali e nuove assunzioni specifiche. Si è molto parlato negli ultimi tempi di possibili trattative con produttori asiatici quali Hyundai, ma il nome di BMW era emerso anche negli anni passati.

Per gli analisti Arndt Ellinghorst e Toni Sacconaghi «BMW sarebbe il partner ideale per Apple». «Tutte e due le aziende possono rivendicare innovazioni di primo piano, valore del marchio, design di qualità e rappresentano eccellenze nei processi di fabbricazione globale e nella gestione della value chain» (la struttura di una organizzazione come un insieme limitato di processi, ndr).

Una decina di anni addietro, erano circolate voci secondo le quali il CEO di Apple Tim Cook, aveva visitato il quartier generale BMW a Monaco di Baviera. Dirigenti di Cupertino si sarebbero in seguito recati negli stabilimenti BMW di Lipsia per studiare la car elettrica i3.

