Bontec LT01 è la scrivania portatile ergonomica per il vostro portatile

Il telelavoro ci costringe a trascorrere ore e ore davanti al computer mentre siamo a casa. In contesti come questo, il divano è una calamita, specialmente in inverno quando il caminetto è acceso e fuori piove: resistere alla tentazione è una condizione mentale difficile da mantenere, perciò la cosa migliore è cedere senza però rinunciare alla comodità.

In un contesto come questo il supporto portatile Bontec LT01 funziona molto bene allo scopo perché permette di creare una scrivania mobile dove poter lavorare comodamente al computer, mantenendo quanto più possibile una postura anche corretta. Si tratta di un piano imbottito sul fondo da due ampi cuscini che possono essere così poggiati sopra le gambe mantenendo il computer sia inclinato che rialzato, beneficiando di un’ampia base di appoggio con tanto di tappetino per mouse incorporato.

Sul profilo superiore sono inoltre presenti due scanalature dove poter inserire un tablet e uno smartphone, in modo da mantenere gli schermi inclinati e sempre in vista. E così la postazione di lavoro diventa mobile e adeguabile al contesto, che sia appunto quello di stendersi sul divano per lavorare a una tabella Excel oppure guardarsi un film dal letto.

E’ presente un terzo cuscinetto sul bordo più vicino all’utente che da un lato blocca il computer in modo tale che non scivoli via, dall’altro funge da pratico poggiapolsi per non stancare le braccia nelle lunghe sessioni di lavoro.

Presenta una maniglia per agevolarne il trasporto quando è sgomberato dai dispositivi e i due cuscini principali sono di due diverse dimensioni perché come dicevamo consentono di mantenere il computer leggermente inclinato. Questo rende il supporto molto comodo anche se lo si appoggia semplicemente alla scrivania perché permette di sollevarlo a una altezza maggiore e lavorare al computer con tastiera e mouse esterni mantenendo una postura corretta.

Le dimensioni sono piuttosto generose: il ripiano misura 51 x 37 centimetri quindi si può usare anche con laptop con schermo da 17″ e il tappetino per mouse è altrettanto ampio (siamo intorno ai 21 x 17 centimetri), mentre l’inclinazione è tale che frontalmente il computer viene sollevato di 4,5 centimetri mentre sul lato posteriore, quello più inclinato, l’altezza è di 8 centimetri. Ciò crea un’ampia camera d’aria che sarà particolarmente apprezzata in estate perché lascerà respirare la pelle delle gambe, mantenendo il computer – che si riscalda – ben distante dal resto del corpo.

Questo pratico accessorio è in vendita su Amazon e costa di listino 62,99 euro. Nel momento in cui scriviamo è scontato del 5%, quindi si compra per 59,99 euro. La spedizione è a cura di Amazon ed è compresa nel prezzo.