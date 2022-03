Honda, tre nuovi modelli elettrificati

Honda ha svelato il prossimo modello elettrificato per l’Europa, la nuova Civic e:HEV. Disponibile per i clienti europei nella seconda metà dell’anno, l’undicesima generazione di Civic completa il percorso della Casa di Tokyo di elettrificare la sua gamma in Europa entro la fine del 2022.

L’azienda ha inoltre confermato l’ulteriore espansione nel 2023 della sua linea di prodotti elettrificati per l’Europa, che diventerà così la più numerosa degli ultimi anni. Tra le novità, un B-SUV Full Electric, lanciato in anteprima come Prototipo e:Ny1, un C-SUV Full Hybrid e il nuovo CR-V, che sarà disponibile, per la prima volta in Europa, sia in versione Full Hybrid che Plug-in Hybrid.

In arrivo sul mercato nel 2023, il modello elettrico e:Ny1 sarà al centro della futura linea di prodotti. Il SUV compatto sarà secondo il produttore “un’eccellente soluzione per le famiglie alla ricerca della loro prima auto elettrica”.

Undicesima generazione di Honda Civic

Civic completa la gamma dei modelli elettrificati per l’Europa, ed è la più recente proposta a disporre esclusivamente della tecnologia e:HEV (Hybrid Electric Vehicle), dopo Jazz, Jazz Crosstar, CR-V, HR-V e Honda e.

L’undicesima generazione è dotata della versione più avanzata del propulsore e:HEV, composto da una batteria agli ioni di litio, due motori elettrici compatti abbinati a un motore termico da 2.0 litri di nuova concezione a iniezione diretta e ciclo Atkinson.

Oltre a migliorare la sua gamma elettrificata per l’Europa nel 2023, Honda rimane concentrata sulle sue attività per la gestione dell’energia. L’ambizione della Casa di Tokyo è dare vita ad una società sostenibile a impatto zero, creando una connessione tra i prodotti per la mobilità elettrificata e i servizi energetici. Questo aiuterà ad aumentare l’uso di ricariche domestiche per i veicoli elettrici, soluzioni per la ricarica in città e servizi energetici commerciali.

In Svizzera, il produttoe ha fornito 35 unità Honda Power Manager e 50 Honda e all’operatore di car sharing Mobility, nel quadro del consorzio “V2X Suisse”. Le Honda e faranno parte della flotta di un esperimento che sfrutta la ricarica bidirezionale per immettere l’energia nella rete quando il veicolo non è in uso.

Altri progetti comprendono il nuovo servizio di ricarica intelligente Honda e:PROGRESS. Già lanciato nel mercato britannico, questo permette ai proprietari di un veicolo elettrico di ridurre i relativi costi, massimizzando la quantità di energia derivante da fonti rinnovabili.

In Germania, Honda e la società energetica Vattenfall hanno avviato le vendite di un caricatore intelligente per veicoli elettrici con l’introduzione di Honda Power Charger S+ (4G).

Honda ha in programma di adottare una strategia multi-percorso che mira a raggiungere le zero emissioni di tutti i suoi prodotti e di tutte le attività aziendali entro il 2050. L’azienda promettre di inevstire “ingenti risorse” in una serie di tecnologie a zero emissioni, tra cui batterie allo stato solido, sistemi di batterie sostituibili, combustibili “carbon neutral” e celle a idrogeno.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.