Borsa monospalla con USB e antifurto in sconto a 12 €

Ecco la borsa che vi fa viaggiare tranquilli: grazie alla chiusura antifurto potete arrischiarvi a lasciare le vostre cose sotto l’ombrellone anche mentre fate un tuffo in acqua, e con la USB sempre a portata di mano ricaricate il telefono con estrema facilità. Se vi interessa, è in sconto a soli 12 €.

Si tratta di una borsa monospalla che misura all’incirca 32 x 16 x 6 centimetri, con spazio a sufficienza per potervi riporre anche un tablet. Come dicevamo ha una chiusura con combinazione a tre cifre per la tasca principale, ma per le cose meno importanti o da prendere e riporre continuamente c’è anche una seconda tasca anteriore abbastanza capiente per chiavi, portafogli o cellulare.

C’è poi un taschino sulla tracolla, per una carta di credito o la chiave dell’albergo, mentre lo scompartimento principale presenta diverse altre tasche interne per tenere separati i vari oggetti riposti, e una sulla schiena dove tenere i documenti o altro.

La tracolla si può sganciare e spostare da un lato o dall’altro, decidendo così la spalla su cui trasportare la borsa (distribuendo il peso di conseguenza), e presenta un’asola utile per appendere ad esempio un paio di occhiali.

È costruita principalmente in nylon e poliestere ed è progettata per resistere a perforamento, taglio e acqua, in modo da renderne difficile lo scippo e tenendo gli oggetti asciutti anche sotto un improvviso acquazzone.

Con un ampio maniglione per trasportarla anche a meno, è unisex e alla moda, e grazie alla USB esterna potete tenerla collegata ad una powerbank sfruttandone l’energia per ricaricare al volo un cellulare potendo continuare ad utilizzarlo in tutta comodità.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 30 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 59% andando a spendere intorno ai 12 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

