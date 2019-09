Bose Sleepbuds, gli auricolari Bose per dormire, al prezzo minimo: 190 euro

Tornati dalle vacanze avete scoperto che il cane del vostro vicino non ha perso l’abitudine di abbaiare, che vostro marito ancora russa e che l’inquilino del piano di sopra si è comprato un impianto home theatre? Oggi per avere un po’ di silenzio potete comprare al prezzo già basso mai visto le Bose Sleepbuds, gli auricolari Bose per dormire, in vendita a 190 euro, il prezzo più basso mai visto.

Di questi auricolari abbiamo parlato al momento del lancio. Non si tratta do un accessorio per ascoltare musica ma per mascherare i rumori indesiderati, consentendo un riposo tranquillo se si tratta di dormire oppure un po’ di quiete se stiamo parlando di ore del giorno. Sono studiati ergonomicamente per essere indossati durante il sonno, hanno un design molto compatto e riproducono suoni rilassanti precaricati per consentire a chi li indossa di addormentarsi e rilassarsi al meglio.

La batteria ricaricabile offre fino a 16 ore di utilizzo. nella confezione c’è una pratica e compatta custodia, così da mantenere gli Sleepbuds sono sempre carichi, protetti e pronti all’uso, potendo usufruire di una ricarica aggiuntiva senza collegare la custodia a una presa di corrente.

Gli auricolari si controllano e personalizzano esclusivamente tramite l’app Bose Sleep, potendo selezionare il tipo, il volume e la durata del suono rilassante ed impostare la sveglia che sentirà solo chi ha gli auricolari indossati.

Questi auricolari hanno un prezzo di listino di 270 euro. Su Amazon sono stati spesso scontati, poi sono spariti dal listino e ora tornano al prezzo più basso mai visto che grazie anche ad uno sconto nel carrello, nessuno pareggia: solo 189,44 euro.