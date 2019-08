Nel 2018 Apple ha depositato sei brevetti al giorno

I brevetti depositati da Apple nel 2018 sono oltre 2.000, con una media di 6 brevetti ogni giorno. IBM è ancora una volta al primo posto nell’elenco delle società statunitensi che hanno depositato il maggior numero di brevetti. Big Blue è per il 26esimo anno consecutivo l’azienda che domina questa classifica: nel 2018 ha registrato 9.088 brevetti, numero superiore a qualsiasi altra società del settore, decisamente maggiore dell’azienda al secondo posto, Samsung, con 5.836 brevetti.

Tenendo conto del numero di brevetti registrati, la classifica è così composta: IBM, Samsung Electronics, Canon, General Electric, Intel, Alphabet, LG Electronics, TSMC, Microsoft e Qualcomm.

Apple si classifica all’undicesimo posto con una media di sei nuovi brevetti registrati ogni giorno. I numeri di Cupertino sono impressionanti tenendo conto che aziende come Samsung e Intel registrano numerosi brevetti legati ai semiconduttori, alle comunicazioni wireless e settori molto più ampi di quelli di cui si occupa Apple.

I numeri esaminati dal sito Statista provengono dalla Intellectual Property Owners Association: in questo articolo riportiamo un grafico pubblicato da PCMag. In generale i brevetti depositati sono diminuiti rispetto all’anno precedente: 643.349 in totale nel 2018 contro i 650.345 del 2017. La punta massima è stata toccata nel 2016 con 650.411 brevetti.

Lo stato USA dal quale sono partite la maggiorparte delle richieste per depositare nuovi brevetti è ovviamente la California, con 43.899 brevetti. Interessante notare l’aumento di aziende cinesi che hanno deciso di depositare loro brevetti direttamente negli USA, in barba alle guerre commerciali in corso.

A fine luglio di quest’anno Apple ha comprato la maggioranza delle attività di chip modem per smartphone di Intel. Unendo i brevetti per la tecnologia wireless attuale e futura al portafoglio esistente di Apple, quest’ultima sarà proprietaria di oltre 17mila brevetti di questo tipo.

Anche lo scorso anno IBM si era posizionata al primo posto e Apple undicesima per numero di brevetti.