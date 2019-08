Amazon vuol rendere Alexa più divertente, ecco come

Oltre ai suoi speaker smart, Amazon sta cercando di espandere ulteriormente l’ecosistema Alexa e presto, grazie ad un nuovo SDK diffuso dalla società, nuovi dispositivi, giochi e giocattoli smart potrebbero invadere il mercato.

Nelle scorse ore, infatti, la società ha dettagliato la nuova “Custom Interfaces”, una nuova API all’interno del suo SDK Alexa Gadgets Toolkit, che consentirà agli sviluppatori di creare interazioni tra Alexa e i propri prodotti connessi a Internet. Amazon sta posizionando le interfacce personalizzate principalmente come un modo per i produttori di terze parti a sfruttare Alexa per creare esperienze divertenti e bizzarre.

Ad esempio, Amazon prevede che il produttore di un canestro da basket indoor con connessione WiFi possa permettere ad Alexa di suonare ogni volta che il giocatore fa canestro. In un altro possibile scenario, Amazon suggerisce che Alexa potrebbe lavorare in tandem con una mini tastiera intelligente per insegnare a suonare il piano.

Naturalmente, come con qualsiasi API, il suo potenziale è buono solo se gli sviluppatori decideranno di lavorarci. Spetterà a loro creare esperienze interessanti con il nuovo strumento creato Amazon, per dar vita ad esperienze non scontate.

Ovviamente, considerando gli ultimi rapporti sull’ascolto delle richieste utenti ad Alexa, la preoccupazione rimane quella della privacy, della tutela per gli utenti da possibili ingerenze da parte di terzi. In particolare, se è vero che tale API consentirà la creazione di esperienze rivolte ai bambini, è altrettanto vero che questi dovranno essere tutelati maggiormente, offrendo loro la doverosa privacy.

L’API per le interfacce personalizzate è ora disponibile per gli sviluppatori, quindi non dovrebbe passare molto tempo prima di vederle all’opera, in scenari nuovi, divertenti e, si spera, sicuri.