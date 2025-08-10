Apple Watch potrebbe avere una antenna per emergenze nel cinturino

Dal Patent Office statunitense emerge un brevetto della Casa di Cupertino che mostra la possibilità di integrare antenne nei cinturini di Apple Watch Ultra. L’idea è legata a funzionalità di comunicazione wireless con elementi che permettono la regolazione dinamica della lunghezza e della configurazione dell’antenna.

Il brevetto- scovato dal sito PatentlyApple – prevede lo sfruttamento di un componente radio nell’orologio e di una antenna nel cinturino in grado di modificare la “capacità di irradiazione” (l’emissione o la ricezione del fronte d’onda) in base alla lunghezza, tenendo conto anche della possibilità di separare o aprire il cinturino per ottimizzare la trasmissione di segnali legate a determinate frequenze.

L’antenna può essere di varie forme: rettangolare, a serpentina, a forma di “S” o griglia conduttiva, pensate per ottimizzare al massimo l’area superficiale e l’efficienza del segnale nei limiti di quello che è possibile fare con un accessorio indossabile.

Nel brevetto (qui altri dettagli) si evidenziano diverse possibilità di interazione, compreso il funzionamento tipo antenna a monopolo (perpendicolare), in altre parole come antenna risonante per le onde radio, ideale per la ricezione di segnali a bassa frequenza su lunghe distanze.

Apple spiega che il design è ottimizzato per il broadcasting e bande quali: VHF (30–300 MHz), APRS (144.390 MHz, sistema di radiolocalizzazione basato trasmissione di segnali radio digitali a pacchetti usato dai radioamatori), frequenze riservate a emergenze e pericoli (121.50 MHz, 243.00 MHz), ricerca e salvataggio satellitare (146.520 MHz), avvisi meteo NOAA (i 164 MHz usati dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, un’agenzia scientifica e normativa statunitense, all’interno del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti d’America, che si occupa di previsioni meteorologiche, monitoraggio delle condizioni oceaniche e atmosferiche e tracciammento di mappe dei mari

Alcune delle frequenze in questione sono usate per comunicazioni di emergenza, dall’aviazione e per la sicurezza pubblica, lasciando immaginare che Apple punta a nuove funzionalità salvavita nei futuri dispositivi.

Apple registra annualmente centinaia di brevetti

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple è possibile consultare la sezione dedicata di macitynet.