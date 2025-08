Musica ovunque con gli speaker JBL per l’estate

L’estate è un periodo in cui cambiano i ritmi e le abitudini quotidiane: si trascorrono più ore all’aperto, aumentano le occasioni di socialità e si cerca spesso un modo semplice per portare con sé la propria musica. In questo contesto, avere a disposizione dispositivi audio portatili, resistenti e con una buona autonomia permette di accompagnare al meglio viaggi, giornate in spiaggia o momenti di relax.

A tal proposito JBL ha in catalogo una gamma di soluzioni progettate per adattarsi a diverse situazioni d’uso. Dagli speaker compatti da portare ovunque, agli impianti per piccoli eventi o feste tra amici, fino alle cuffie con cancellazione del rumore per l’ascolto individuale, ogni prodotto è pensato per rispondere a esigenze pratiche e specifiche.

Di seguito trovate alcuni esempi, diversi dei quali sono attualmente scontati su Amazon.

Speaker portatili

JBL Flip 7

Presentato a marzo, questo speaker (149,99 €) ha un cinturino intercambiabile con moschettone integrato per facilitarne il trasporto. È dotato di una tecnologia chiamata AI Sound Boost che ottimizza la riproduzione dei bassi e di un tweeter a cupola che invece migliora la chiarezza delle alte frequenze. L’autonomia arriva fino a 16 ore con la funzione Playtime Boost ed è certificato IP67 contro acqua e polvere.

Al momento c’è un piccolo sconto di 15 € su Amazon.

JBL Charge 6

Questo modello (199,99 €) offre una batteria da 28 ore con Playtime Boost e può essere utilizzato anche come powerbank USB-C per la ricarica di altri dispositivi. Anche questo modello include AI Sound Boost, un woofer per una riproduzione più profonda delle basse frequenze, un cinturino da polso rimovibile ed è certificato IP67. Maggiori informazioni nell’articolo di presentazione.

Anche per questo speaker ci sono 15 € di sconto per chi lo acquista su Amazon.

JBL Charge 5

È uno speaker compatto con 20 ore di autonomia e funzione powerbank integrata. È compatibile con la tecnologia JBL PartyBoost per collegare più diffusori tra loro ed è resistente all’acqua. Disponibile in varianti cromatiche, è stato presentato a giugno 2023.

Costa 199,99 € ma al momento su Amazon lo trovate in offerta a 129,99 €.

JBL Boombox 3

Anche questo modello (349 €) è di giugno 2023 e offre 24 ore di autonomia, maniglia in metallo con impugnatura in silicone e struttura resistente alla polvere e all’acqua. Integra un subwoofer per bassi potenziati e supporta il collegamento con altri dispositivi tramite l’app JBL Portable.

Speaker per feste e karaoke

JBL PartyBox Encore 2

Presentato a marzo, questo altoparlante (504 €) include un microfono wireless, luci dinamiche e una connessione Bluetooth 5.4 LE Audio. La batteria integrata promette un’autonomia di circa 15 ore e c’è la ricarica rapida che con 10 minuti di ricarica offre circa 80 minuti di utilizzo. È infine dotato di manici ergonomici e supporta Auracast per il collegamento con altri speaker compatibili.

JBL PartyBox 520

È uno speaker a batteria (799,99 €) con 15 ore di autonomia e batteria sostituibile. Integra un manico telescopico e ruote rinforzate per facilitarne il trasporto e resiste agli schizzi (IPX4). Tra le tecnologie troviamo JBL Pro Sound, AI Sound Boost e Auracast. Maggiori dettagli nell’articolo di presentazione.

Cuffie

JBL Tune 760NC

Queste cuffie offrono cancellazione attiva del rumore, fino a 50 ore di autonomia, design pieghevole e struttura leggera. Possono essere usate durante lunghi spostamenti o per l’ascolto quotidiano in ambienti rumorosi.

Costano 129,99 € ma con lo sconto in corso su Amazon le portate a casa per soli 59,99 €.

