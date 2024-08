I migliori ventilatori a batteria da portare ovunque

Pubblicità

Il caldo è arrivato e per combatterlo abbiamo due possibilità: o ci chiudiamo in cantine, supermercati e case refrigerate col condizionatore, oppure scegliamo di goderci la vita all’aria aperta col favore di un ventilatore portatile che, se non elimina il caldo dalla Terra, almeno smuove un po’ l’aria e ce la rinfresca.

Il punto in comune di questi prodotti è la batteria. Si ricaricano via USB usando un comune alimentatore, lo stesso del cellulare o del computer se non la vera e propria presa del computer, o magari anche una qualsiasi powerbank.

Ovviamente nessuno di questi sarà in grado di superare un ventilatore da 220V per velocità delle pale, flusso d’aria e soprattutto durata ma la batteria interna consente di potere utilizzare questi accessori ovunque, anche in giardino lontani da una presa o in una tenda da campeggio ad esempio.

In questo articolo non presenteremo (tranne uno per la sua peculiarità) da tenere in mano, con maggior potenza e autonomia oppure quelli che nascono per essere collocati su una scrivania o un comodino.

ELZO con clip

Questo modello è particolarmente indicato per chi lo vuole mettere un po’ ovunque: ha una ampia base che può fungere da piedistallo, ma il punto di forza è l’apertura garantita da una morsa che consente di agganciarlo ai bordi di un tavolo, al bracciolo di un passeggino, al profilo di una tenda e via dicendo.

Con la doppia batteria ricaricabile integrata da 12000 mAh, è in grado di funzionare fino a 65 ore anche se per avere una durata così lunga vi dovrete accontentare di un flusso d’aria ridotto.

È particolarmente silenzioso e può essere usato anche durante il sonno attaccato alla testiera del letto, per esempio. Ha un telecomando (con cassettino per riporlo) e anche luce LED. Nel caso potete anche usarlo per ricaricare il cellulare grazie al fatto che la presa USB manda corrente anche in uscita.

Koonie con clip e lunga autonomia

Questo modello che presentiamo è molto simile a quello di Elzo. E quindi dotato di una clip che permette di collocarlo un po’ ovunque e ha anche un supporto che consente di piazzarlo su un tavolo, ma ha una batteria molto grande da 10mila mAh.

Alla velocità più alta il vento arriva a ragguardervoli 5,3 m/s. Con l’impostazione più bassa, il rumore è sotto i 35 dB. L’autonomia arriva a 24 ore; con la funzione di ricarica rapida, sono necessarie solo 4,5 ore per caricarsi completamente.

Ha una luce LED e un display digitale e un pannello di controllo touch screen ti consente di conoscere il livello della batteria in qualsiasi momento.

JisuLife Table Fan Life1

Jisulife è sinonimo stesso di ventilatori a batteria. Il Table Fan Life1 è uno dei suoi prodotti più popolari. È molto piccolo e leggero (216 grammi) e soprattutto sottile. È perfetto per la scrivania, ma anche per una camere da letto, cucine, campeggio, viaggi e altro ancora.

La staffa lo sorregge con la giusta inclinazione, può stare in piedi o si piò anche appendere. Ha 4 impostazioni, 3 velocità del vento + modalità vento naturale (4 tipi) e un un motore brushless che riduce il rumore (meno di 40 decibel). L’autonomia è fino a 16 ore.

Sendowtek con ricarica solare

Il Sewndowtek è particolare perchè la sua da 10400 mAh (autonomia da 8 a 36 ore a seconda della velocità del vento) si ricarica non solo via USB (in 6-7 ore tramite il cavo di ricarica Type-C) ma anche con il pannello solare integrato.

Questa particolarità lo rende perfetto per una gita, per il mare o il campeggio. Il pannello non sostituisce la carica elettrica (ci vogliono fino a 20 ore per ricaricare la batteria totalmente col sole) ma se viene esposto alla luce diretta, questo elemento prolunga l’autonomia.

È dotato di 4 velocità dell’aria e di un angolo regolabile di 90°; il motore genera meno di 30db ed è anche dotato di un timer che può essere impostato per spegnersi dopo 2H, 4H e 8H. Non manca una luce LED.

Artoys con treppiede

Questo modello con marchio Artoys, è molto vicino ad un classico ventilatore da tavolo. Ha un cavalletto a tre piedi, perfetto per collocarlo su un tavolino.

Ha una batteria interna da 10400 mAh, che può funzionare continuamente per 10-25 ore (a seconda delle diverse velocità). L’aspetto peculiare è l’oscillazione grandangolare: in orizzontale e in verticale tra 270° e 180°. La testa con le ventole, infatti, si può anche piegare di lato.

Bseical con vaporizzatore

Questo ventilatore ha la particolarità di avere un serbatoio dell’acqua da 500 ml. Mentre le ventole girano, diffondono nell’aria anche microscopiche goccioline che danno un effetto raffrescante.

La velocità si regola su 3 livelli, è leggero e silenzioso. L‘ampio maniglione consente di trasportarlo facilmente e la base con copertura antiscivolo di poggiarlo eventualmente su un tavolo.

Autonomia e serbatoi dell’acqua permettono un’autonomia fino a 24 ore

Benguoo con piantana

I ventilatori a batteria non sono praticamente mai a piantana. Fa eccezione questo di Benguoo che è molto simile ai tanti che vediamo anche su Amazon con questo fattore di forma.

Da una parte può essere piegato a piccole dimensioni, per trasportarlo. Dall’altra una volta aperto è un vero “trasformer”. Può funzionare come ventilatore da scrivania o da pavimento. L’asta permette la regolazione da 40 cm a circa un metro.

Non mancano un telecomando e un timer (1-2-4 ore), la possobilità di inclinarlo di 180 gradi in verticale angolo e la funzione di inclinazione.

La batteria interna è molto grande, 10mila mAh (ricarica in 6,5 ore) e permette il funzionamento fino a 20 ore. Sono 4 le velocità disponibili, il rumore è tra o 30 e i 40 decibel-

Jisulife F8

Segnaliamo anche questo ventilatore a batteria di Jisulife. Non è un concorrente diretto degli altri che mettiamo in questa pagina perché nasce per essere impugnato e portato in giro, ma il manico può essere anche piegato a 90° in modo da appoggiarlo su qualsiasi tavolino e quindi avere un piccolo ma efficiente sistema rinfrescante per scuola, lavoro, ufficio, conferenze e così via.

È tascabilissimo: da chiuso è lungo soltanto 12 centimetri ed è largo 4 centimetri per lato, per un peso complessivo di 130 grammi circa.

Dentro c’è una batteria da 2.000 mAh che promette fino a 21 ore. La stessa batteria può essere usata anche per ricaricare un dispositivo esterno come uno smartphone. Ed in emergenza può anche fare da torcia elettrica.

