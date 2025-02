Brigin XJQ-5001 è il tagliapeli con ricarica USB-C

Pubblicità

Ora che c’è l’obbligo del connettore USB-C, comprando questo tagliapeli potete ulteriormente ridurre il numero dei caricatori a casa e in valigia: infatti Brigin XJQ-5001 mette a disposizione la moderna presa USB-C per la ricarica della batteria, sicché non ci sarà più bisogno di tenere da parte l’ennesimo caricatore con l’ennesimo connettore proprietario, ma vi basterà usare quello del vostro smartphone per poterlo usare senza impedimenti.

Entra tranquillamente nel beauty case perciò ve lo portate anche in viaggio e in vacanza. Nessun pensiero per prestarlo a un familiare, perché in confezione sono presenti due testine intercambiabili, così da massimizzare il livello di igiene nell’utilizzo quotidiano.

A tal proposito le testine sono anche certificate IPX7 quindi le potete sciacquare tranquillamente sotto l’acqua corrente in modo da tenerle sempre perfettamente pulite. La certificazione si estende anche all’intero chassis del dispositivo, visto che nella scheda tecnica il produttore specifica che questo strumento si può utilizzare sia per la pulizia a secco che quella umida.

Ciò è particolarmente indicato per chi vuole prima ammorbidire la cute in modo da ottenere un taglio ancora più preciso al primo passaggio. Non che sia fondamentale visto che la promessa che troviamo riportata nelle specifiche è quella di garantire un taglio preciso e completo in pochi secondi di utilizzo.

Per riuscire in questo obiettivo il tagliapeli usa una doppia lama in acciaio inox azionata da un motore con rotazione a 360 gradi che viaggia alla velocità di 13.000 RPM per poter tagliare i peli nel naso e nelle orecchie, con una sola passata, senza strapparli o tirarli, quindi è del tutto indolore.

La presa USB-C è sul fondo e nella parte bassa del manico è presente anche uno schermo LED per tenere d’occhio il livello di carica tramite l’indicazione in punti percentuale.

Dove comprare

Questo prodotto costa di listino 19,99 € e, grazie all’offerta a tempo Amazon si può acquistare per un periodo limitato in sconto a 13,29 euro.

In confezione oltre al tagliapeli e le due testine trovate un cavo per la ricarica con spina USB-A da un lato e USB-C dall’altro (ma potete utilizzare anche quello che avete voi e con il vostro caricatore preferito) e un coperchio in plastica trasparente per proteggere dalla polvere la testina agganciata al manico quando viene riposto.

Sto caricando altre schede...