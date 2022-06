L’Europa adotta USB-C, obbligo per iPhone entro il 2024

Se ne parla fin dal 2009 ed ora finalmente diventa realtà: in Europa la porta USB-C sarà obbligatoria entro la fine del 2024 per tutti i dispositivi elettronici di piccole e medie dimensioni, quindi iPhone e AirPods inclusi.

Si tratta di un impegno più ampio e di lungo corso dell’Unione europea che punta a un triplice obiettivo: rendere i prodotti più sostenibili, ridurre i rifiuti elettronici, semplificare la vita e ridurre i costi per gli utenti finali.

L’obbligo in Europa per la porta USB-C e relativo alimentatore o caricatore entrerà in vigore entro la fine del 2024 per smartphone e telefoni portatili, tablet, e-reader, auricolari, cuffie e visori, fotocamere digitali, console e speaker portatili, indipendentemente da marchio e costruttore. Anche i computer portatili dovranno avere USB-C in Europa entro 40 mesi dall’entrata in vigore.

Utenti e consumatori avranno a disposizione informazione complete sulle caratteristiche di ricarica, per verificare se gli alimentatori che già possiede sono compatibili. I consumatori in Europa potranno anche scegliere se comprare un nuovo dispositivo digitale con o senza alimentatore.

Secondo l’Unione europea l’adozione e l’obbligo di USB-C contribuiranno a far risparmiare agli utenti fino a 250 milioni di euro all’anno per l’acquisto di alimentatori e caricatori. Si stima che i caricatori smaltiti e non utilizzati rappresentino circa 11.000 tonnellate di rifiuti elettronici all’anno.

Tra le altre disposizioni approvate l’armonizzazione delle velocità di carica per i dispositivi con fast charging, per permettere agli utenti di caricare i propri dispositivi alla stessa velocità con qualsiasi alimentatore compatibile.

Apple ha già adottato USB-C nei MacBook e in iPad, ma non ancora negli iPhone: Ming Chi Kuo e anche Mark Gurman indicano che il primo iPhone senza Lightning sostituito da USB-C arriverà nel 2023, quindi con la generazione iPhone 15.

macOS Ventura chiederà il permesso per collegare gli accessori USB-C. Tra le numerose novità WWDC 2022 ci sono due accessori Apple: uno speciale cavo MagSafe per Mac e un nuovo caricatore USB-C a due porte