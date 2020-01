Brydge ha presentato una tastiera per iPad Pro con trackpad multi-touch

Brydge, un produttore di accessori per iPad e iPhone, ha presentato “BRYDGE PRO+” una tastiera per iPad Pro con integrato un trackpad multi-touch.

La funzionalità AssistiveTouch di iOS permettono di sfruttare il trackpad per imitare i gesti che si usano con il dito per la navigazione (come scorrere verso l’alto dal basso per aprire Exposé), richiamare il Dock con il doppio tap con le dita e altro.

Da Impostazioni> Accessibilità> Tocco> Assistive Touch>, scorrendo verso il basso, è possibile richiamare la voce Velocità di spostamento, con relativa barra che permette di regolare la velocità di tracciamento del mouse. È anche possibile personalizzare i pulsandi andando in Impostazioni> Accessibilità> Touch> Assistive Touch> Dispositivi di puntamento e quindi selezionando il mouse connesso.

La tastiera è QWERTY, vanta retroilluminazione LED con tre livelli di luminosità e batteria pubblicizzata come in grado di durare tre mesi con ogni ricarica. La tastiera è compatibile con gli iPad Pro di ultima generazione da 11″ e 12.9″ e sfrutta la connessione Bluetooth. Altri dettagli a questo indirizzo.

I prezzi sono di 211.99€ per la BRYDGE 11.0 PRO+ e 269.99€ per la BRYDGE 12.9 PRO+. Il produttore stima che i primi 500 ordini verranno evasi entro fine febbraio; gli altri pre-ordini partiranno a fine marzo.

A questo indirizzo un nostro articolo con i suggerimenti per le migliori tastiere per iPad.