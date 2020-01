Amazon Prime Video, le serie tv e i film da non perdere a gennaio

Tante novità in arrivo per Amazon Prime Video già dal primo mese dell’anno: serie tv, commedie, nuove stagioni di serie attese e film da non perder arricchiranno il catalogo della televisione in streaming di Amazon. Amazon Prime Video, infatti, dopo aver affrontato un 2019 unico, il più interessante di sempre per il mercato dello streaming tv con l’arrivo di Apple TV+ e Disney+, continua a proporre nuovi titoli ai suoi utenti, mentre continua a registrare successi e il plauso della critica per le sue serie tv come La fantastica Signora Maisel, rinnovato per la quarta stagione.

Da gennaio sarà disponibile la serie in sei episodi Our Man in… Japan con James May. Disponibile dal 3 gennaio, questa serie Prime Original racconta le scoperte di James May in Giappone: dagli haiku alle forme artistiche classiche nate dai principi di Wabi, Sai e Yugen, da Godzilla a Hello Kitty, dai Cosplay al banzai. Un viaggio epico, per comprendere questo luogo e i suoi abitanti.

In arrivo anche la prima stagione dell’atteso action-thriller Treadstone, che sarà disponibile in esclusiva su Primae Video. La serie esplora la storia, dalle origini a oggi, della famosa Operazione Treadstone, il celebre programma di missioni segrete sotto copertura della CIA, che utilizza la modifica dei comportamenti per trasformare alcune reclute in assassini quasi sovrumani. Nel cast ci sono Jeremy Irvine, Tracy Ifeachor, Omar Metwally, Brian J. Smith, Hyo Joo Han, Gabrielle Scharnitzky, Emilia Schüle e Michelle Forbes. Treadstone sarà disponibile dal 10 gennaio 2020.

Il 24 gennaio 2020 ci sarà su Amazon Prime il ritorno del capitano Picard, con un episodio a settimana di Star Trek – Picard. Sir Patrick Stewart rivestirà il suo iconico ruolo di Jean – Lui Picard, che ha interpretato per sette stagioni in “Star Trek: Next Generation”. A Al fianco di Stewart, si annoverano nel cast anche Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera e Harry Treadaway.

A partire da gennaio saranno disponibili su Amazon Prime Video le serie tv e i film:

Serie TV

The Mentalist – le sette stagioni dall’1 Gennaio

Arrow – la quinta stagione dall’1 Gennaio

South Park – la ventesima stagione dall’1 Gennaio

Pequeñas Coincidencias – la prima stagione dal 15 Gennaio

Film e docu-serie

My Hero Academia The Movie – dal 1 Gennaio

Perfetti Sconosciuti – dall’11 Gennaio

Ted Bundy: Falling for a Killer – la docuserie Amazon Original dal 31 Gennaio

Gennaio sarà, invece, l’ultima occasione per guardare:

12 Soldiers – fino al 10 Gennaio

Atomica Bionda – fino all’11 Gennaio

Hotel Transylvania 2 – fino al 30 Gennaio

Arrivano i prof – fino al 31 Gennaio

