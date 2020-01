Lo smartphone LG G9 potrebbe avere quattro fotocamere e mantenere il jack cuffie

LG potrebbe aver scelto il suo approccio per lanciare un vero e proprio guanto di sfida alla serie Galaxy S di Samsung. Il prossimo LG G9, infatti, potrebbe fregiarsi di ben quattro fotocamere sul retro, oltre a mantenere una piacevole funzione per tutti gli audiofili: il jack cuffie.

A delineare in via non ufficiale il prossimo smartphone di LG sono i noti leaker OnLeaks e CashKaro, che hanno condiviso rendering basati sui CAD. Secondo le fonti, quello che vediamo, dovrebbe essere il prossimo LG G9, che sembrerebbe in realtà una versione molto più raffinata del G8S, e che ruota attorno ad aggiornamenti pratici. Il primo, ad esempio, sono le quattro telecamere posteriori, anziché le due del terminale precedente, mentre sotto schermo LG piazzerebbe questa volta il proprio lettore di impronte digitali.

Quanto allo schermo, LG G9 vanterebbe uno schermo tra i 6,7 ​​e i 6,9 ​​pollici con un design “play-it-safe”, che proporrebbe il più classico dei notch goccia sulla parte frontale, anche più piccola di quella che siamo abituati a vedere. Tra le sorprese, LG avrebbe scelto di continuare a mantenere il jack audio da 3,5 mm, rendendo il G9 un’opzione più praticabile per coloro che odiano i dongle e le cuffie Bluetooth.

Non è certo quando questo G9 potrebbe fare il suo debutto sul mercato, anche se la storia suggerisce che potrebbe essere lanciato al Mobile World Congress alla fine di febbraio. Resta da capire se LG deciderà di lanciare il dispositivo dopo quello del rivale Samsung, che certamente al momento gode di un vantaggio non indifferente in termini di apprezzamenti da parte del pubblico, almeno quando si guarda ai dati numerici.