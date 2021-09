Bug iOS 15 in Messaggi cancella le foto salvate, come evitarlo

Per il momento i problemi di gioventù di iOS 15 non si sono rivelati né particolarmente gravi né molto diffusi, si veda per esempio l’avviso di memoria esaurita e la sensibilità touch intermittente, anche se certamente fastidiosi, ma il nuovo bug di iOS 15 in Messaggi potrebbe creare qualche grattacapo a un numero maggiore di utenti, soprattutto perché cancella le foto salvate a partire dalle conversazioni nell’app di messaggistica di Apple.

A differenza dei primi due bug scoperti, che per il momento non risultano ripetibili, e quindi sembrano interessare casualmente un numero limitato di utenti, il nuovo bug iOS 15 che interessa Messaggi e provoca la cancellazione delle foto già salvate in precedenza, è perfettamente ripetibile.

Quando l’utente salva una foto a partire da una conversazione in Messaggi, l’immagine rimane in memoria e nel rullino di iPhone. Purtroppo il problema si presenta quando l’utente rimuove successivamente l’intera conversazione di Messaggi da cui ha salvato la foto, dopo di che la foto scompare completamente se viene effettuato un backup su iCloud.

La possibilità di creare un archivio di sicurezza dei propri dati tramite un backup su iCloud è una funzione molto usata dagli utenti iPhone, per questa ragione il problema causato da questo bug iOS 15 rischia di interessare un numero maggiore di persone rispetto ai due bug scoperti in precedenza. Purtroppo sembra che Apple non sia ancora a conoscenza del problema perché una prova effettuata da MacRumors dimostra che la cancellazione delle foto si ripete anche sui terminali che funzionano con l’ultima beta 2 di iOS 15.1, così come confermano anche altri utenti su Twitter.

15.1 beta 2 is still deleting photos from my library when I delete the iMessage thread I saved them from 😰😰 FB9658241 — Ezekiel (@superezfe) September 29, 2021

In ogni caso, in attesa di una soluzione tramite un futuro aggiornamento software da parte di Apple, è possibile evitare che il problema si verifichi. Basta infatti non cancellare la conversazione o le conversazioni di Messaggi a partire dalle quali si sono salvate delle fotografie.

