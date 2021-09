iPhone 13, alcuni utenti segnalano problemi touch

Man mano che aumentano gli utenti che entrano in possesso dei nuovi iPhone 13, aumentano i post che lamentano problemi con i rilevamento touch dello schermo. Il problema non sembra comunque molto diffuso e senza dubbio non interessa tutti i terminali: nelle prove effettuate nella redazione di Macitynet per la recensione di iPhone 13 Pro Max non è emerso nessun problema, ma questo vale anche per molti altri utenti che già ne possiedono uno.

Anyone's iPhone 13 not registering touch events consistently? Is that an app thing, an iOS 15 thing, or my iPhone 13 thing — Arnold Kim (@arnoldkim) September 29, 2021

Invece, gli utenti che riscontrano problemi con il rilevamento dei comandi touch sullo schermo degli iPhone 13, sia Pro che standard, segnalano che questo può succedere all’interno di singole app, a livello di sistema e anche per la funzione di tap sul display che fa risvegliare iPhone accedendo lo schermo. Il ridotto numero dei casi e delle segnalazioni lascia supporre che potrebbe trattarsi di un problema hardware circoscritto a pochi terminali, quindi risolvibile con un intervento in garanzia da parte dell’assistenza Apple.

In ogni caso alcuni post di utenti che segnalano lo stesso tipo di problema con il rilevamento touch intermittente anche su iPhone 12 aggiornati a iOS 15, porta a sospettare che potrebbe trattarsi invece di un problema software, risolvibile con un aggiornamento software da parte di Apple. In tutti i casi la chiusura e la riapertura dell’app, così come lo spegnimento e il riavvio del terminale non sembrano risolvere la questione.

@AppleSupport there’s some problem with touch sensitivity of my iPhone 12 Pro Max since update to ios15.

It doesn’t respond to a single touch as it used to do, like touching to play a YouTube video or touching when iPhone is locked.

Now I’ve to touch 4-6 times. — Abhishek Gupta (@AYPgupta) September 26, 2021

Per il momento la multinazionale di Cupertino non si è ancora espressa pubblicamente sull’argomento, nemmeno per il bug dell’avviso circa lo spazio di archiviazione in esaurimento anche su iPhone con abbondanza di spazio libero. Apple sta comunque lavorando all’aggiornamento iOS 15.1 ora in versione beta: è molto probabile che la maggior parte di questi problemi di gioventù del sistema operativo vengano risolti già con questo aggiornamento.

