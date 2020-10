Buildwatch mostra quanto tempo si lavora su Xcode

Lo sviluppatore di New York Lickability ha rilasciato un software per sviluppatori sul Mac App Store denominato Buildwatch. L’utility appare sulla barra dei menu del Mac permettendo di tenere d’occhio i tempi di compilazione Xcode durante la giornata. L’idea è permettere agli sviluppatori di avere maggiore consapevolezza su tempo e risorse usate nella creazione di un’app.

A colpo d’occhio è possibile comprendere il tempo passato nel building con Xcode e delle app. Cliccando sull’icona dedicata nella barra dei menu, appare un grafico diviso in ore, giorni e settimane, permettendo di capire il tempo impiegato nelle fasi di compilazione dei propri progetti. Posizionandosi su qualsiasi segmento del grafico è possibile approfondire determinati dati. La finestra More info offre ulteriori controlli e scompone le statistiche per ore totali, media e schemi. È anche possibile ispezionare i tempi di building per mese, anno e tempistiche.

«Siamo entusiasti di lanciare la nostra prima app per macOS targata Lickability» dichiara Brian Capps, uno dei fondatori e partner di Lickability. «Dopo 11 anni nella creazione di app in Xcode, volevamo uno strumento per mostrare il tempo impiegato nella creazione. Non esisteva qualcosa del genere e abbiamo creato ciò che facciamo meglio, creandocelo da soli. Se sviluppate app per le piattaforme Apple, siamo sicuri che apprezzerete la nostra utility per la barra dei menu, così come l’amiamo noi».

Buildwatch per Xcode richiede un Mac con macOS 10.14 ed è venduto 10,99 euro sul Mac App Store. Ovviamente è uno strumento dedicato agli sviluppatori e richiede la presenza di Xcode, l’ambiente di sviluppo integrato (Integrated development environment, IDE) di mantenuto da Apple con i vari tool che cosnentono di sviluppo di software per macOS, iOS, watchOS e tvOS.

Tutti gli articoli dedicati a iPhone, iPad, Mac e allo smarwatch Apple sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere su iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macitynet ai rispettivi collegamenti.