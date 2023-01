Calo storico nella spesa di app, giù del 2 per cento

Si arresta, per la prima volta da tanti anni, la crescita continua della spesa nell’ecosistema di app. Un recente studio stima che nel 2022, dopo aver visto una crescita del 19% su base annua nell’anno precedente, la spesa è scesa del 2%.

Nel frattempo, però, i download sono cresciuti dell’11% su base annua a 255 miliardi, mentre le ore trascorse solo nelle app Android sono cresciute del 9%, così da raggiungere il numero di 4,1 trilioni.

Negli anni passati, i giochi mobili hanno guidato gran parte della spesa dei consumatori per le app, ma considerando che adesso gli abbonamenti sono diventati il modo più popolare per generare entrate dalle app non videoludiche, il divario si è ridotto.

Come si è scoperto, le app diverse dai giochi hanno dimostrato di essere più resilienti in un’economia in calo: nel 2022 la spesa per i giochi è scesa del 5% a 110 miliardi di dollari, mentre la spesa per le app diverse è aumentata del 6% a 58 miliardi di dollari.

Quanto alla spesa, in totale, 1.419 app e giochi hanno superato i 10 milioni di dollari all’anno nel 2022, 224 hanno superato i 100 milioni di dollari e solo 10 hanno superato 1 miliardo di dollari.

In vista del rapporto di data.ai, Apple martedì ha rilasciato le proprie metriche dell’App Store 2022 che hanno propagandato un record di 320 miliardi di dollari pagato agli sviluppatori dell’App Store.

Sebbene il rapporto di data.ai mostri che la spesa dei consumatori ha chiaramente subito un colpo nel 2022, altre aree dell’economia delle app hanno visto una crescita, incluso il tempo giornaliero trascorso per utente, che è cresciuto di un modesto 3% su base annua.

I consumatori tendevano a trascorrere la maggior parte del loro tempo in tre categorie di app: social Media/comunicazione (19,5%), intrattenimento/video (17%) e intrattenimento/condivisione video (12,7%).

Anche la spesa pubblicitaria mobile è cresciuta del 14% anno su anno per raggiungere 336 miliardi di dollari nel 2022, con le app TikTok e YouTube, che guidano in gran parte questa spesa.

Anche i download sono saliti nel 2022, incluso un aumento dell’8% su base annua delle installazioni di giochi per raggiungere i 90 miliardi e i download non di gioco che raggiungono i 165 miliardi, in aumento del 13%.

Tra le altre notizie si scopre che il 2022 offre un punto di svolta perché Instagram ha superato TikTok nel primo posto del numero di download. Le app di video e appuntamenti continuano a ottenere il maggior numero di entrate, con Tinder e Disney+ ancora ben classificati, con TikTok a seguire, che però si trova al primo posto nella spesa dei consumatori se si guarda alla categoria app social.