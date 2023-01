Dirigente Apple Music adesso guida anche il reparto commerciale Apple TV Plus

Dopo la partenza a sorpresa del vicepresidente dei servizi Apple Peter Stern, Apple sta riorganizzando la divisione dei servizi dividendo formalmente l’attività in tre unità separate, con un nuovo vicepresidente che gestisce ogni gruppo. I VP riferiranno a Eddy Cue, SVP dei servizi.

Ieri Business Insider ha affermato che l’attuale vicepresidente di Apple Music Oliver Schusser si è assunto la responsabilità del lato commerciale di Apple TV+, come capo nominato per una di queste nuove unità.

Ciò significa che Schusser ora guiderà la tabella di marcia dei prodotti, oltre che la strategia generale per il servizio di streaming TV+ e Apple Music. Jamie Erlicht e Zack van Amburg rimarranno co-capi del reparto Worldwide Video Programming, l’unità responsabile della lista dei contenuti originali di TV+.

Schusser è entrato in Apple nel 2004, supervisionando il crescente business di iTunes in Europa. È stato ufficialmente messo a capo di Apple Music nel 2018, lanciando iniziative come Apple Music Radio, testi in tempo reale, Apple Music Replay e altro ancora.

Insieme alle novità su Schusser, il rapporto afferma che Robert Kondrk – attualmente VP di prodotti e design dei servizi – sarà nominato come capo di una delle altre nuove unità di servizi.

Il dirigente responsabile della terza unità non è ancora noto, anche se Business Insider afferma che una fonte ha ipotizzato che sarà Adrian Perica, attuale vicepresidente dello sviluppo aziendale, ad assumere il ruolo.

Apple non ha ancora confermato pubblicamente i piani di rimpasto della leadership.