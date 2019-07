Restyling per l’iconico camper Volkswagen California, ora con quadro strumenti digitale

Volkswagen Veicoli Commerciali ha presentato i primi bozzetti e le informazioni preliminari relative al nuovo California 6.1. Il restyling del camper copre molteplici aspetti: gli interni sono stati migliorati; il display multifunzionale del camper è stato ridisegnato e digitalizzato, mentre nuovi sistemi di assistenza accrescono sicurezza e comfort; un sistema di infotainment di nuova generazione con eSIM integrata apre le porte ai servizi online mobili e per la prima volta è disponibile il quadro strumenti digitale (“Digital Cockpit”).

In virtù degli oltre 18.000 esemplari venduti in un anno (2018), il California si fregia del titolo di “camper van numero uno”: una combinazione tra camper e van, adatta sia ai lunghi viaggi che agli spostamenti di tutti i giorni. Il produttore ha ora perfezionato ulteriormente le doti di questo bestseller. Le zone giorno e notte del camper sono state migliorate e ottimizzate. Inoltre, sia il guidatore sia il passeggero anteriore siedono davanti a una plancia ridisegnata, che comprende una nuova strumentazione (analogica o digitale, quest’ultima disponibile a richiesta per la prima volta) nonché inediti sistemi di infotainment online.

Analogamente al Multivan 6.1 presentato in primavera, il nuovo California 6.1 sarà dotato di un servosterzo elettromeccanico. Volkswagen ha deciso di equipaggiare il camper con nuovi sistemi di assistenza, come Lane Assist, Side Protection e Trailer Assist, che facilita le manovre con il rimorchio. Inoltre, il Side Wind Assistant, sistema di compensazione delle raffiche di vento laterali che rende ancora più sicuri i viaggi.

Il nuovo California T6.1 sarà lanciato sul mercato con motori turbodiesel da 2,0 litricon una potenza fino a 199 CV (146 kW). La nuova generazione del camper celebrerà la propria anteprima mondiale in occasione del Salone del Caravan di Düsseldorf, che si svolgerà alla fine di agosto 2019.

