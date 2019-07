Sony, un hub USB-C multifunzione super veloce con lettore di schede SD UHS-II/microSD

Sony ha presentato MRW-S3, definito il lettore di schede SD UHS-II/microSD e hub USB “più veloce al mondo”, con tecnologia USB 3.1 Gen 2, alimentazione USB Power Delivery (USB PD) da 100 W e supporto per uscita HDMI.

Creativi, fotografi e videomaker professionisti non devono più preoccuparsi di portare con sé diversi adattatori per utilizzare apparecchiature differenti o di non avere a disposizione abbastanza porte USB-CTM sui loro PC più recenti. MRW-S3 è indicato come “una soluzione unica per un trasferimento dati rapido e sicuro, in un pratico hub USB”.

Il lettore di schede SD UHS-II e microSD supporta qualsiasi tipo di file, da immagini RAW ad alta risoluzione a video in 4K. La massima velocità possibile consente ovviamente di massimare la produttività e dedicare più tempo al fotoritocco e all’editing dei contenuti.

MRW-S3 supporta la tecnologia USB 3.1 Gen 2 con velocità di trasferimento dei dati fino a 1000 MB/s. È in pratica possibile sfruttare appieno tutta la rapidità di ogni dispositivo USB, permettendo di trarre il massimo vantaggio da unità SSD esterne ad alta velocità (ad esempio delle serie SL-M e SL-C TOUGH dello stesso produttore).

L’hub MRW-S3 è inoltre in grado di ricevere alimentazione USB PD fino a 100 W garantendo collegamenti stabili e sicuri con i dispositivi USB. Gli indicatori del livello di carica USB, pefrmettono agli utenti di sapere se ciascuna porta è pronta per essere connessa alla massima capacità di alimentazione, senza il timore di improvvise interruzioni del collegamento dovute a una gestione energetica inadeguata.

MRW-S3 è dotato di un’uscita HDMI con risoluzione in 4K a 30 fps, permettendo il collegamento a monitor esterni, senza la necessità di portare altri adattatori o utilizzare le poche porte disponibili sul proprio computer.

L’hub USB vanta un robusto corpo in alluminio con superficie ondulata, pensato per resistere a eventuali graffi e favorire la presa, soprattutto durante le operazioni di collegamento e scollegamento dei dispositivi. MRW-S3 è leggero (pesa appena 95 g) e viene fornito con un cavo da USB-C a USB-C rimovibile per il collegamento al computer host, che aiuta a prevenire potenziali danni. Il cavo in dotazione può inoltre essere collegato a dispositivi USB 3.1 Gen 2 o a un adattatore CA USB PD fino a 100 W, grazie all’eMarker integrato.

Nuove schede SD Tough

Sony ha anche annunciato le nuove schede UHS-II SD. La scheda SD serie SF-M TOUGH è l’unità SD UHS-II più robusta al mondo, resistente agli urti e caratterizzata dai massimi livelli di tenuta ad acqua e polvere, consente di lavorare in tutta sicurezza, anche nelle condizioni di ripresa o scatto più estreme.

Grazie all’altissima velocità di trasferimento, in grado di raggiungere fino a 277 MB/s in lettura e 150 MB/s in scrittura, fotografi e videomaker possono sfruttare appieno la rapidità delle schede sia per immagini RAW a megapixel elevati sia per video in 4K.

Gli utenti possono contare su un’ampia possibilità di scelta offerta dalla nuova scheda SD UHS-II serie SF-E tradizionale, che fornisce una velocità di trasferimento massima di 270 MB/s in lettura e 120 MB/s in scrittura. Sia le schede SD SF-M TOUGH sia quelle della serie SF-E includono il software File Rescue, per il recupero di foto e video cancellati accidentalmente. Entrambe le serie saranno disponibili con capacità da 64 GB, 128 GB e 256 GB. L’hub MRW-S3 e le serie SF-M e SF-E saranno disponibili nell’autunno 2019. I prezzi non sono stati indicati.