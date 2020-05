Con Cascable Pro Webcam la fotocamera diventa webcam per Mac

Cascable Pro Webcam è una utility Mac che permette di trasformare una serie di fotocamere in webcam passando per l’USB o la WiFI. L’applicazione è al momento in beta e gli sviluppatori consentono eventualmente di acquistarla con lo sconto del 25%.

L’utility (qui i dettagli) richiede macOS 10.14.4 o versione superiore ed è di semplice uso. Si scarica il software e al primo avvio viene verificata la compatibilità con il proprio dispositivo. Si sceglie il tipo di connessione (WiFi o USB) e l’applicazione verifica automaticamente la compatibilità. Via WiFi sono supportati vari modelli di Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic e Sony; via USB sono supportati vari modelli Canon EOS e Nikon (qui l’elenco dei dispositivi compatibili).

Il software è compatibile con qualsiasi applicazione che supporta le webcam di sistema del Mac, e quindi sostanzialmente con qualsiasi programma: Chrome, Edge, Teams, Zoom, Skype, QuickPlayer, ecc.

Come i più esperti possono immaginare, l’utility sfrutta la capacità delle fotocamere di effettuare lo scatto “tethered”. Quasi tutte le fotocamere moderne offrono questa funzione e sono controllabili da remoto da PC o da Mac; in questa modalità “tethered” la fotocamera invia al computer il segnale “Live View”, in altre parole il flusso video.

Prima di effettuare l’acquisto è possibile scaricare una versione dimostrativa per verificare la compatibilità con la propria fotocamera.

Il demo funziona in tutto e per tutto ma dopo due minuti appare un contrassegno sullo schermo e alcune funzioni vengono disattivate.

L’app per Mac è stata creata dallo sviluppatore di Cascable, app iOS che consente di importare foto per trasferire foto WiFi dalla fotocamera al computer. Lo sviluppatore riferisce che il software funziona meglio con macOS 10.15 e di essere al lavoro per perfezionarlo in vari modi.