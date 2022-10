Apple, una settimana piena di appuntamenti da segnare a calendario

Le prossime due settimane saranno piuttosto impegnative per Apple: da qui fino a venerdì prossimo sono infatti in programma diversi lanci di nuovi prodotti, aggiornamenti software e altro ancora.

Di seguito trovate ricapitolate le quattro date chiave in modo che possiate segnarvi in calendario ciò che vi interessa, ben consapevoli del fatto che in quegli stessi giorni troverete sul nostro sito tutti gli articoli di approfondimento dedicati a ciascuna delle novità in arrivo.

Si parte con lunedì 24 ottobre: ​​Apple ha confermato che iOS 16.1, iPadOS 16.1 e macOS Ventura saranno rilasciati in questa giornata ed è molto probabile che sarà il momento in cui arriveranno anche tvOS 16.1 e watchOS 9.1.

iOS 16.1 include almeno otto nuove funzionalità, mentre iPadOS 16 e macOS Ventura includono Stage Manager e altro ancora. Gli aggiornamenti dovrebbero essere disponibili intorno alle ore 19:00 italiane.

Il secondo appuntamento teoricamente sarebbe per il giorno successivo, Martedì 25 ottobre, ma per via del fuso orario qui in Italia cade al giorno successivo: ​​il capo dell’ingegneria del software di Apple, Craig Federighi, e il capo del marketing, Greg Joswiak, saranno infatti intervistati dall’editorialista tech Joanna Stern in occasione del WSJ Tech Live a partire dalle 19:35 circa, che qui in Italia corrispondono alle quattro e mezza di mattina di mercoledì 26 ottobre.

I due dirigenti probabilmente discuteranno delle ultime versioni software di Apple e, si spera, affronteranno la controversia che riguarda Stage Manager.

Sempre nello stesso giorno i nuovi iPad Pro M2 e l’iPad di decima generazione inizieranno ad arrivare ai clienti che li hanno già preordinati e saranno disponibili per l’acquisto presso gli Apple Store e nei rivenditori selezionati.

A seguire anche giovedì 27 ottobre è una data da segnare in calendario: ​​Apple annuncerà i risultati degli utili per il quarto trimestre del suo anno fiscale 2022 alle ore 22:30 italiane. La teleconferenza con l’amministratore delegato Tim Cook e il CFO Luca Maestri è prevista a partire dalle 23:00. Se non volete fare le ore piccole, per consultare il resoconto vi conviene impostare un promemoria direttamente per il giorno successivo.

L’ultimo appuntamento salta alla settimana successiva, più precisamente a venerdì 4 novembre, quando la nuova Apple TV 4K con chip A15 Bionic e supporto HDR10+ inizierà ad arrivare ai clienti che l’hanno preordinata al lancio e si potrà acquistare anche presso gli Apple Store e alcuni rivenditori selezionati. In questa settimana probabilmente arriveranno anche le prime recensioni dei nuovi iPad.