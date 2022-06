Apple MetalFX punta ai videogiochi seri su Mac

Apple ha deciso di concentrarsi maggiormente sul fronte gaming, e ne è prova il rinnovato supporto a un numero maggiore di controller, come quelli di Nintendo Switch ma non solo: al keynote di apertura della WWDC 2022 la multinazionale ha mostrato la tecnologia di upscaling MetalFX, sulla falsariga di Deep Learning Super Sampling di NVIDIA e FidelityFX Super Resolution di AMD.

Le API Metal 3 includeranno il supporto per MetalFX Upscaling. Questo vuol dire che il Mac eseguirà il rendering di fotogrammi più piccoli che richiedono meno elaborazione. MetalFX aumenterà la risoluzione delle immagini e applicherà l’anti-aliasing temporale. L’idea è quella di offrire prestazioni di gioco migliori e più efficienti con frame rate più elevati di quanto potrebbe essere possibile dal rendering puramente basato su hardware.

Resident Evil Village utilizzerà questa tecnologia non appena arriverà su Mac. Capcom spiega che il gioco funzionerà a 1080p “senza sforzo” su MacBook Air e in 4K su Mac Studio. No Man’s Sky utilizzerà anche l’upscaling MetalFX quando arriverà su Mac e iPad entro la fine dell’anno. Anche Grid Legends è sulla buona strada per arrivare su Mac.

Mentre Apple storicamente non ha fatto il massimo per il supporto dei giochi, come ricorda anche Engadget, l’introduzione dell’upscaling MetalFX è una mossa positiva per l’intero settore e per gli appassionati di videogiochi che hanno sempre utilizzato un Mac. Ottenere che grandi studi ed editori come Capcom, EA e Hello Games si spendano per la piattaforma, vorrebbe dire un roseo futuro per il gaming su Mac. Tuttavia, la versa svolta sarebbe un supporto più ampio per i giochi Steam.

Ad ogni modo, un altro passo in avanti lo farà macOS Ventura, che offrirà supporto per volanti e pedaliere più noti, inclusi i volanti G920 e G29 di Logitech. Una nuova funzione “controllore amico” su macOS Ventura, iOS 16 e iPadOS 16 permetterà di combinare gli input di più controller di gioco in uno, in modo che un amico possa aiutare durante la partita.

Tutte le novità svelate da Apple nella presentazione WWDC 2022 sono riepilogate in questo articolo di macitynet.