Caricatore MagSafe, test a confronto tra iPhone 13 e 14 Pro Max

Apple ha introdotto MagSafe con iPhone 12 nel 2020, che funziona non solo come metodo più smart per collegare gli accessori a iPhone, essendo magnetico, ma anche come soluzione di ricarica wireless: adesso c’è chi ha messo a confronto il funzionamento del caricatore Apple Magsafe sia con iPhone 13 Pro Max che con 14 Pro Max.

A svolgere il test è stato il canale YouTubeChargerLAB che ha eseguito test per vedere se ci sono miglioramenti alle prestazioni quando si utilizza il caricabatterie MagSafe in abbinamento a iPhone 14 Pro Max, rispetto al 13 Pro Max. Tecnicamente, non è cambiato molto nella tecnologia MagSafe dall’iPhone 12. Tuttavia, ChargerLAB è stato in grado di osservare che i nuovi iPhone possono effettivamente sfruttare il caricabatterie MagSafe in modo più efficiente.

I test sono stati condotti con normali caricabatterie MagSafe di Apple con firmware 247.0.0.0. Nei test, ChargerLAB ha misurato la quantità di potenza trasmessa durante la ricarica, i picchi di potenza e il tempo necessario per ricaricare completamente il dispositivo. Ancora una volta, se è vero che è cambiato poco, ci sono alcune differenze interessanti da notare.

Ad esempio iPhone 14 Pro Max è stato in grado di mantenere la velocità di ricarica tra 16W e 19W per un tempo più lungo rispetto a iPhone 13 Pro Max. Dopo 44 minuti di ricarica, la velocità di ricarica utilizzando il caricabatterie MagSafe con iPhone 13 Pro Max è diminuita significativamente, mentre ci sono voluti un’ora e quattro minuti perché ciò accadesse su iPhone 14 Pro Max.

Alla fine dei test, iPhone 14 Pro Max ha raggiunto il 100% di carica con due ore e 18 minuti, mentre iPhone 13 Pro Max ha impiegato due ore e 26 minuti per raggiungere lo stesso risultato. La differenza non è così significativa, ma coloro che cercano una ricarica rapida in una situazione di emergenza beneficeranno sicuramente dell’uso su iPhone 14 Pro Max, in quanto può raggiungere il 50% in meno tempo rispetto al 13 Pro Max.

Secondo ChargerLAB, la differenza di risultati è probabilmente dovuta al sistema termico migliorato su iPhone 14 e su iPhone 14 Pro. Grazie al fatto che i terminali riescono a mantenere temperature più basse, occorre più tempo perché il sistema costringa MagSafe a ridurre la potenza erogata.

