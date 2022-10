Nuovo firmware per alimentatore MagSafe

Apple ha rilasciato un aggiornamento firmware per l’alimentatore MagSafe, il dispositivo che rende comoda la ricarica wireless di iPhone 12 e seguenti, consentendo di ricaricare più velocemente in wireless con una potenza fino a 15W.

Il nuovo firmware è numerato 10M1821 (la precedente era la 10M229); dalle Impostazioni – riferisce Macrumors – la nuova versione del firmware è indicata come 255.0.0.0 (la precedente era la 247.0.0.0).

Apple rilascia regolarmente aggiornamenti firmware per vari accessori ma non indica note con dettagli sulle modifiche apportate. Il sito Macrumors ipotizza possibili ottimizzazioni specifiche per iPhone 14, iPhone 14 Pro e ‌AirPods Pro‌ 2, con questi ultimi dispositivi disponibili sul mercato da pochissimo tempo.

Non c’è una procedura precisa per aggiornare il firmware di MagSafe‌‌, ma affinché l’update possa essere riversato sull’accessorio è necessario che sia alimentato e connesso a un dispositivo Apple.

Sulle pagine di macitynet trovate la recensione di iPhone 14 Pro, iPhone 14 modello base, dei nuovi AirPods 2022 di seconda generazione e anche le prime impressioni su Apple Watch Ultra.