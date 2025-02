Per il CEO di Ford l’auto da battere è una cinese elettrica

Pubblicità

L’auto come prodotto di massa, costruito in catena di montaggio, è una invenzione Ford, ma anche lo storico marchio USA avverte sempre più la minaccia delle auto elettriche cinesi: in più occasioni il CEO Jim Farley ha lanciato l’allarme sul rischio esistenziale per il settore, ed ora indica come modello da battere una elettrica realizzata da un marchio cinese al debutto nelle auto.

Le ultime dichiarazioni al riguardo arrivano dalla condferenza sui risultati trimestrali. Nelle elettriche Ford ha perso 4,7 miliardi di dollari nel 2023 che sono aumentati a 5,1 miliardi nel 2024: per il 2025 è prevista un’altra perdita compresa tra 5 – 5,5 miliardi di dollari.

Il CEO confida sulla strategia di elettrificazione Ford che porterà alla vettura di nuova generazione nel 2027. Il dirigente indica tre dinamiche in corso: dazi e tariffe, i marchi di auto cinesi che stanno diventando una realtà globale, e una crescente domanda per tecnologie e software all’avanguardia.

Anche se diverse società in Cina hanno avuto accesso a sussidi governativi consistenti, il CEO di Ford evidenzia che si tratta di veicoli con una forte impronta digitale, molto radicati nella vita sempre più digitale delle persone. Anche per questa ragione, indipendentemente da dazi e tariffe, Farley ritiene che dirigenti e società alla fine dovranno essere in grado di affrontare e sconfiggere la concorrenza.

Il riferimento a cui puntare, l’automobile da battere indicata da Farley è ben nota: si tratta di Xiaomi SU7: per il dirigente la sfida di Ford ora è battere Xiaomi SU7 in una sfida diretta su strada. Un riconoscimento non da poco per una società che è al debutto nel mondo delle auto.

Ricordiamo che Farley ha acquistato e importato in USA una Xioami SU7 di cui è innamonrato e non vuole separarsi.