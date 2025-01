Su Apple Arcade il gioco PGA TOUR Pro Golf

Pubblicità

Dal 6 febbraio il primo gioco PGA TOUR concesso ufficialmente in licenza entra a far parte del catalogo di Apple Arcade con il lancio di PGA TOUR Pro Golf.

Il gioco si aggiunge a una selezione in continua crescita di titoli a tema sportivo che l’utente può condividere con le persone che ama, tra cui NFL Retro Bowl ’25, Edizione Arcade di NBA 2K25, Football Manager 2024 Touch, Ballistic Baseball, CHARRUA SOCCER e altri.

PGA TOUR Pro Golf è indicato come in grado di offre a ogni fan di questo sport un’esperienza di gioco immersiva.

Con location del PGA TOUR, come Pebble Beach Golf Links e Harbour Town Golf Links, l’utente può partecipare a testa a testa competitivi o tornei contro altre persone, e perfezionare le proprie abilità con round di pratica.

Nel gioco sono ricreati campi da golf iconici quali Pebble Beach, Spanish Bay, Latrobe Country Club e altri ancora. Sono previsti tornei giornalieri e multi-giornata da completare, con premi esclusivi; si possono ottenere gettoni e monete con tutte le modalità, denaro che è possibile usare per acquistare nuove mazze e attrezzature.

I campi sono realistici e si ispirano al golf professionistico, permettendo a questo sport di prendere vita su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro.

Apple Arcade è disponibile al prezzo di € 6,99 al mese, con un mese di prova gratuita. Chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV può avere Apple Arcade gratis per tre mesi.

Per sapere come funziona Apple Arcade più in dettaglio rimandiamo direttamente a questo articolo di approfondimento.