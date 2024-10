Il CEO di Ford ama Xiaomi SU7

Pubblicità

A quanto pare il veicolo elettrico di Xiaomi non piace soltanto agli utenti e ai fortunati che sono riusciti a ordinarla in Cina: il CEO di Ford, Jim Farley, ha rivelato di aver acquistato Xiaomi SU7 e di apprezzarlo particolarmente.

Farley ne ha parlato in un’intervista con Robert Llewellyn, conduttore del podcast Fully Charged. Durante la chiacchierata, il CEO di Ford, ha condiviso le sue impressioni su uno dei modelli di auto elettriche attualmente più venduti in Cina, ovviamente dopo averlo testato personalmente.

Nel corso della conversazione, Farley e Llewellyn hanno toccato anche il tema di Apple Car, progetto ormai accantonato, confrontando i rumor che circolano da anni su un possibile veicolo elettrico di Apple con il successo concreto di Xiaomi SU7.

Tutti parlano della macchina di Apple, ma quella di Xiaomi, che è una realtà e ha un grande successo… vendono 10.000 o 20.000 unità al mese e sono esauriti per i prossimi sei mesi. Xiaomi è una potenza industriale e un marchio per i consumatori molto più forte di molte case automobilistiche

Il CEO di Ford ha, inoltre, spiegato di aver fatto arrivare una Xiaomi SU7 da Shanghai a Chicago e di averla guidata per sei mesi. Non solo, lo stesso ha aggiunto di non volersene separare. Insomma, una vera e propria dichiarazione d’amore.

Per alcuni la mossa di Jim Farley è una spacconata, per altri un colpo da maestro per spronare Ford a fare meglio in vista dell’arrivo delle elettriche cinesi in USA.

Ricordiamo che l’elettrica di Xiaomi è disponibile in tre diverse varianti, con la versione Max che propone un doppio motore con potenza complessiva di 495 kW, velocità massima è di 265 km/h, accelerazione da 0 a 100 in 2,78 s, coppia massima di 838 Nm. La batteria di quest’ultimo modello è da 101 kW e secondo il produttore in grado di garantire 800 km (sempre ciclo CLTC).

Saranno state anche queste caratteristiche a far raggiungere a Xiaomi il risultato di 50 mila ordini in appena mezz’ora al lancio. Per tutte le informazioni su questo veicolo elettrico vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.

Le notizie di macitynet che trattano di auto, veicoli elettrici, mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.