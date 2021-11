Recensione Asus ExpertBook B9400CEA, notebook elegante, potente e leggero per applicazioni office e non solo

Asus offre un numero sterminato di prodotti informatici (notebook, desktop, schede madri, ecc.) e tra recenti portatili che abbiamo avuto modo di provare c’è l’ExpertBook B9 B9400, una macchina dall’aspetto gradevole, discretamente potente e con interessante peculiarità.

Il prodotto arriva in una confezione elegante all’interno della quale troviamo il computer vero e proprio, l’alimentatore, un adattatore da USB-C a Ethernet e una custodia.

Il notebook è disponibile nelle varianti con CPU Intel Core i5-1135G7 2.4 GHz (8M Cache e fino a 4.2 GHz con il Turbo Boost) oppure Intel Core i7-1165G7 a 2.8 GHz (12M Cache e fino a 4.7 GHz con il Turbo Boost). La versione con CPU Core i7-11657g7 a 2,80Ghz è quella che abbiamo avuto modo di provare, con integrati di serie 16GB di RAM (memoria LPDDR4X espandibile fino a 32GB) e unità SSD da 1TB M.2 NVM; sono disponibili anche versioni con SSD 512GB + 512GB M.2 NVMe (configurabili come RAID 0 o RAID 1).

La macchina è elegante e leggera (1,01 kg); le dimensioni sono: 32.00 x 20.30 x 0.90 ~ 1.49 cm. Il display LCD è da 14″ (risoluzione 1920×1080), un 16:9 wide con trattamento antiriflesso che vanta retroilluminazione a LED, luminosità di 400nits, supporto spazio colore sRGB del 100%. L’apertura è di 180 gradi e aprendo il display, aumenta la tastiera si inclina leggermente facilitando la digitazione (Asus chiama queste cerniere “Ergolift”).

Sul lato sinistro abbiamo: due porte Thunderbolt 4 (con supporto display e Power Delivery), connettore HDMI 2.0b e una porta USB 3.1 Type-C (Gen2); sul lato destro abbiamo: slot di sicurezza, porta USB-A, jack per cuffia e due LED che indicano l’accesso al disco e il collegamento con l’alimentazione.

La tastiera a isola è retroilluminata (si può solo spegnere e accendere non regolare) è piacevole da usare (offre un ottimo feedback in fase di scrittura) con tasti ben spaziati, ed è indicata come impermeabile (peccato solo per il tasto Invio rettangolare e non a forma di “L”). La webcam (integrata nella parte centrale e superiore del display offre risoluzione 720p con supporto per le funzionalità di Windows Hello (per l’accesso rapido al sistema con il riconoscimento del volto) e integra anche un meccanismo di protezione per l’otturatore (per bloccare la webcam, opzione possibile anche via software premendo il tasto F10).

L’audio è trasmesso dagli altoparlanti incorporati ma benché porti la firma Harman/Kardon, non ci è sembrato all’altezza del resto del portatile: il suono, intendiamoci, è pulito ma si sentono con gran preponderanza i medi, e sembrano del tutto assenti i bassi (come termine di paragone il MacBook Air si comporta, su questo versante, decisamente meglio).

È presente un array di microfoni, perfetto per il supporto del riconoscimento vocale con assistenti come Alexa e Cortana. Sfruttando la funzione ClearVoice Mic dell’app MyAsus (utility installata di serie) è possibile filtrare il rumore ambientale e normalizzare le singole e voci in modalità Multi-presenter da diverse posizioni; la funzione ClearVoice Speaker è utile per filtrare i rumori ambientali, ad eccezione del parlato umano.

Sul versante connettività WiFi, è supportata il Wi-Fi 6 (802.11ax)+BT5.2 (Dual band) 2*2. La batteria è da 66WHr (4 celle agli ioni di litio) e consente di lavorare tranquillamente per una giornata (usando applicazioni tipiche da ufficio). Con applicazioni non troppo esose (Office, browser, posta elettronica) dopo 4 ore di uso continuo l’indicazione è scesa al 50%, con la retroilluminazione della tastiera attiva e la luminosità dello schermo impostata al 100%. Dopo circa 8 ore di utilizzo con applicazioni di videoscrittura, browser web, gestione posta elettronica, è stato necessario ricollegare l’alimentatore

Il touchpad è preciso, supporta il multitouch, e, volendo, con il soft touch nell’angolo in alto a destra è possibile far comparire al volo un comodo tastierino virtuale (comodo per usare una calcolatrice o con le applicazioni che richiedono l’inserimento di valori numerici). Nella zona inferiore a destra dello chassis è presente un lettore di impronte digitali per l’eventuale accesso biometrico.

La macchina è indicata come adatta al mercato business ma le caratteristiche la rendono adatta a vari ambiti professionali. L’abbiamo stressata con vari software e si è sempre comportata egregiamente. Ottima la silenziosità: abbiamo sentito la ventola solo avviando applicazioni che stressavano a fondo il processore (è ad ogni modo possibile impostare la velocità e la frequenza di intervento mediante l’app MyAsus). L’app MyAsus consente di attivare gli aggiornamenti dei driver, eseguire diagnosi del sistema e mettersi in contatto con il servizio di assistenza del produttore.

Nel momento in cui scriviamo l’Asus ExpertBook in questione si trova sul sito Amazon a €1749,00 euro, un prezzo importante ma in linea con le caratteristiche del prodotto e di notebook concorrenti. A noi sono piaciute prestazioni, solidità e autonoma; anche l’ergonomia è sopra la media dei tanti portatili che abbiamo modo di provare ogni giorno. È una macchina più che perfetta per l’uso con i vari programmi da ufficio, posta elettronica, videochiamate e altri programmi ancora (e quando serve, anche applicazioni molto più pesanti ed esigenti).

Pro

Design elegante

Leggero

Ottima autonomia

Contro