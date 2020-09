Patricia Arquette arriva su Apple TV+ ed è diretta da Ben Stiller

Patricia Arquette sarà diretta da Ben Stiller in un nuovo progetto di Apple TV+: la sit-com High Desert, annunciata da Apple. E’ la seconda volta che la Arquette e Stiller lavorano insieme per Apple TV+: dopo la serie thriller Severance, ora cambiano genere e si preparano a recitare e dirigere in una commedia per gli spettatori della tv in streaming di Cupertino. Entrambi, inoltre, saranno anche produttori esecutivi della serie.

L’attrice – premio Oscar e già premiata agli Emmy e con il Golden Globe – vestirà i panni di Peggy, un’ex tossicodipendente che decide di ricominciare da capo la propria vita dopo la morte della madre, con cui viveva nella città deserta di Yucca Valley in California. Diventerà un investigatore privato e questo cambiamento le sconvolgerà la vita lavorativa e privata.

Ben Stiller dirigerà sicuramente un episodio – il primo – di High Desert. Assieme a lui e alla Arquette, produttori esecutivi attraverso la Red Hour Films, ci saranno Nicky Weinstock, Molly Madden e Tom Lassally per conto di 3 Arts Entertainment.

La serie è stata creata e scritta da Nancy Fichman (“Nurse Jackie”, “Damages”), Katie Ford (“Miss Congeniality”) e Jennifer Hoppe (“Grace and Frankie”, “Nurse Jackie”, “Damages”).

Una collaborazione, quella tra Patricia Arquette e Ben Stiller, che promette premi per il prossimo anno e che viene annunciata a margine di un successo di Apple TV+: la vittoria del suo primo Emmy.

Grazie a Billy Crudup, Apple TV + si è aggiudicata, infatti, l’Emmy per il miglior attore non protagonista in una serie drammatica, The Morning Show. Un’altra commedia: la serie tv su cui Apple ha puntato maggiormente sin dal lancio della piattaforma di tv in streaming, con star del calibro di Stiller e Arquette, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, tra i protagonisti.

