Tutto sui nuovi cinturini Apple Watch, Alpine Loop, Trail Loop e Ocean

Il lancio di Apple Watch Ultra, preceduto da una lunga serie di indiscrezioni tra cui un paio che avevano anche individuato correttamente il design, ha avuto due sorprese: il nome (molti scommettevano su Apple Watch Pro) e i sofisticati bracciali che nascono con questo modello di smart watch.

Si tratta di tre cinturini che si distinguono per colore, design e anche per funzione. Ciascuno è infatti dedicato ad un pubblico particolare o, meglio, ad un ideale utilizzatore di Apple Watch Ultra cui ammicca il nome: Alpine Loop, Ocean e Trail Loop. In tutti i casi si riferisce a quel target di “super sportivi” e di persone che vogliono usare Apple Watch Ultra per utilizzi in ambienti complicati o impossibili.

È bene però precisare che questi bracciali non sono esclusivi di Apple Watch Ultra. Come tutti gli altri bracciali Apple possono essere usati universalmente su tutti gli Apple Watch purché abbiano una cassa da 44, 45 o 49mm (quest’ultima dimensione per ora è solo quella di Apple Watch Ultra). Ad essere esclusi sono quindi gli Apple Watch originali e quelli di misura più piccoli: 40 e 41mm.

I tre bracciali

Ciascun cinturino è realizzato in tre differenti colori e in varie misure. Una, due o tre a seconda del modello. Vediamo qui di seguito le particolarità.

Alpine Loop

Alpine Loop è pensato per gli alpinisti oppure per chi fa trekking in ambienti particolarmente impegnativi. È realizzato in due strati di nylon; quello superiore forma una serie di passanti. Un gancio a “G” si infila nei passanti per regolare le dimensioni al polso. Poichè i due strati non sono cuciti ma intrecciati secondo un processo innovativo, è sostanzialmente impossibile da strappare. È disponibile in tre misure, Small (polsi da 130‑160 mm), Medium (145‑190 mm.) Large (165‑210 mm) e tre colori: Galassia, Verde e Arancione.

Ocean

Ocean nasce per l’uso subacqueo e in generale per chi vuole utilizzare Apple Watch Ultra e tutti gli altri Apple Watch in acqua. È realizzato in elastomero ad alte prestazioni; il design tubolare lo rende facilmente regolabile e molto resistente allo scivolamentp perché i vari elementi si incastrano uno nell’altro. La fibbia è in titanio e c’è anche un passante. Disponibile in singola misura (polsi da 130-200 mm), per essere indossato su mute particolarmente spesse serve un kit che allunga il bracciale di 50 millimetri (49,99€ il costo). Ocean è disponibile in tre colori: Giallo, Bianco e Mezzanotte.

Trail Loop

Nasce per tutti i runners su lunghi percorsi come maratoneti e gli ultra maratoneti, che hanno necessità di avere un bracciale leggero e comodo da indossare per tante ore. È realizzato in nylon soffice che non graffia la pelle o la irrita anche se c’è una forte sudorazione. Si aggancia con un pratico sistema a velcro per una regolazione micrometrica. Una linguetta permette di agganciare e sganciare facilmente il bracciale. È disponibile in due misure (130‑180 mm oppure 145‑220 mm) e tre accostamenti di colore: giallo/beige, blu/grigio, nero/grigio con linguetta arancio.

Prezzi e disponibilità

Quando si acquista un Apple Watch Ultra può scegliere tra i vari bracciali che sono venduti senza nessun soprapprezzo. I bracciali sono anche disponibili separatamente se li si vuole usare con un altro Apple Watch oppure per sostituire quello che è stato acquistato con l’Apple Watch Ultra al prezzo di 99€

Al momento in cui scriviamo la disponibilità varia a seconda dei modelli e delle dimensioni. Su Apple Store tutti i colori di Alpine Loop nella misura small e Ocean arrivano subito. Alpine Loop nella misura medium e large sarà disponibile da metà ottobre. Trail Loop è in ritardo; in acquisto singolo Apple parla di tempi di spedizione di 8/10 settimane.È importante notare che la disponibilità del bracciale influenzano anche i tempi di spedizione di Apple Watch. Provando ad ordinare un Apple Watch Ultra con Trail Loop sposta in effetti la data di spedizione a fine ottobre o inizio novembre.

Su Amazon al momento la maggior parte degli Apple Watch Ultra on bracciale di vari colori e varie misure di Alpine Loop e Ocean sono disponibili subito. I singoli bracciali su Amazon per ora non sono invece disponibili