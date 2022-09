NBA 2K23 atterrà su Apple Arcade dal 18 ottobre

Il catalogo Apple Arcade inizia ad infarcirsi di titoli davvero interessanti. Dopo Jetpack Joyride 2 e Horizon Chase 2, arriverà presto 2K23, titolo per tuitti gli appassionati di basket. Si dovrà pazientare fino al 18 ottobre.

NBA 2K23 Arcade Edition è l’ultimo titolo della famosa serie NBA 2K. In esclusiva su Apple Arcade, il giocatore potrà mettere alla prova le proprie abilità nella nuovissima modalità “Il migliore”, oltre a completare le sfide e guadagnare punti per vedere chi è davvero il più grande finisher, tiratore, playmaker o difensore della NBA. Per la prima volta, sarò possibile anche sfidare i 20 giocatori “Greatest of All-Time”, come Devin Booker, Kevin Durant e Luka Doncic, e leggende NBA, come Michael Jordan, Shaquille O’Neal e Dirk Nowitzki.

Sarà anche possibile migliorare le proprie prestazioni in campo con TakeOver eseguendo l’azione di basket GOAT sul campo e riempiendo il contatore TakeOver. Non mancheranno modalità per partite rapide, potendo il giocatore mettersi alla prova in partite di basket 5v5, 1v1, o 3v3.

Sarà presenta anche la modalità multigiocatore online, dove si potrà scegliere una delle 30 squadre NBA e gareggiare testa a testa con un amico in partite basket di strada 3v3 e in modalità Blacktop contro un amico.

