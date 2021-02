CleanMyMac X, il pulisci Mac si rifà il look e supporta Mac M1

Vi abbiamo già parlato di CleanMyMac X: si tratta di un software che permette di pulire il Mac da tutta la spazzatura che può annidarsi sulla propria macchina. Si tratta di un software affidabile, tanto che viene venduto direttamente su Mac App Store. In queste ore è stato rilasciato un aggiornamento consistente, che modifica completamente la grafica del prodotto, oltre ad offrire il supporto per i Mac con processore Apple Silicon M1.

Lo scorso autunno, subito dopo il rilascio ufficiale di macOS Big Sur, il team di sviluppo ha presentato il Widget e una nuova icona per l’app, mentre in queste ore CleanMyMac X ha guadagnato il supporto nativo per i Mac Apple Silicon con nuovo processore M1, ottenendo un aspetto completamente nuovo, grazie a una grafica completamente nuova.

CleanMyMac X per Mac M1

La prima grande novità dell’applicativo è il supporto ai Mac con processore Apple M1. Questo significa tante modifiche sotto al cofano per ottimizzare l’app per le macchine M1, permettendole di girare ancor più velocemente su MacBook Air, MacBook Pro da 13 pollici o Mac mini con processore M1.

Nuova grafica

Non solo, CleanMyMac X offre adesso un nuovo look, che si abbina perfettamente allo stile macOS Big Sur e, dunque, con diverse somiglianze a iOS. L’app è stata ridisegnata, con un aspetto moderno e più minimale. In primis, sono stati aggiornati i colori, con forme di tutti gli elementi dell’interfaccia utente semplificati, con tanto di rimozione dei dettagli non necessari per aiutare l’utente a concentrarsi sulle funzioni importanti.

Adesso, l’app offre icone simili al vetro, e tutta l’app CleanMyMac X restituisce una sensazione di trasparenza. Il menu della barra laterale offre una navigazione intuitiva, e non mancano sottili animazioni 3D parallasse ed effetti interattivi al passaggio del mouse.

Ovviamente, rimangono inalterate le funzionalità principali, come il recupero dello spazio su disco, cancellando i file spazzatura; questa volta, non manca una nuova funzionalità al modulo System Junk: Universal Binaries.

I binari universali sono file che consentono alle app di funzionare su Mac basati su Intel e Apple Silicon. Ma poiché il Mac ha una sola architettura, è possibile rimuovere in sicurezza il codice che fornisce il supporto per un’altra architettura e risparmiare spazio su disco. Con CleanMyMac X, serviranno pochi clic per guadagnare spazio extra sull’unità di archiviazione.

La nuova versione, disponibile tramite download sul sito web, sarà aggiornata su Mac App Store tra una settimana.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano dei Mac ARM con processore Apple Silicon M1 si parte da questa pagina. Macitynet ha recensito Mac mini con processore Apple M1 in questo articolo, mentre qui trovate la recensione di MacBook Pro 13″ M1. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV sono disponibili ai rispettivi collegamenti.