Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Macity - Apple » Hardware Apple » Un cluster di Mac Studio per gestire 1,5TB di memoria RAM grazie a Thunderbolt 5
Hardware Apple

Un cluster di Mac Studio per gestire 1,5TB di memoria RAM grazie a Thunderbolt 5

Di Mauro Notarianni
Un cluster di Mac Studio per gestire 1,5TB di memoria RAM grazie a Thunderbolt 5 - macitynet.it
I quattro Mac Studio usati in cluster. Foto di Jeff Geerling.

Con l’aggiornamento a macOS Tahoe 26.2 Apple ha attivato una funzionalità di particolare interesse per gli amanti dell’elaborazione distribuita: RDMA (Remote Direct Memory Access), la possibilità di gestire l’accesso diretto alla memoria RAM di diversi computer collegati tra loro tramite Thunderbolt 5 senza bisogno di coinvolgere il sistema operativo, possibilità che consente di ottenere accesso a bassa latenza e con throughput elevato alla memoria via rete, funzionalità particolarmente utili in cluster di computer.

Jeff Geerling ha collegato quattro Mac Studio e il sistema in questione ha consentito di gestire 1,5TB di RAM (due dei suoi Mac Studio integrano 256GB di RAM cadauno e gli altri due 512 GB cadauno).

Un video su YouTube spiega che il Mac Studio M3 Ultra già da solo offre prestazioni eccellenti con i calcoli legati all’IA, con un’efficienza migliore rispetto ai dispositivi usati inquina questo ambito e basati sui chip Nvidia e AMD. Collegando i quattro Mac Studio in Ethernet a 2,5 Gb/s e usando il protocollo IP over Thunderbolt, il cluster con i quatto Mac Studio offre guadagni interessanti, con la tecnologia Thunderbolt che mostra evidenti vantaggi rispetto all’Ethernet, grazie a una latenza più bassa

Attivando l’RMA (bisogna passare dalla partizione di ripristino del Mac e digitare uno specifico comando dal Terminale) i guadagni possono essere rilevanti come si vede nel filmato. Questa possibilità è interessante con modelli LLM che richiedono più di 500GB di RAM utilizzabili cluster. L’attivazione di questa funzione dimostra, tra le altre cose, che Apple non ha perso interesse in ambito server o workstation. Per Geerling sarebbe interessante vedere una soluzione di questo tipo con un Mac Pro dotato di slot PCI-Express e tecnologie dedicate ancora più veloci di Thunderbolt per il collegamento di vari computer, possibilità che permette di migliorare ulteriormente la distribuzione dell’elaborazione.

Un cluster di Mac Studio per gestire 1,5TB di memoria RAM grazie a Thunderbolt 5 - macitynet.it
Immagine di Jeff Geerling.
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Addio attese su WhatsApp: la funzione rivoluzionaria per chi non risponde ai messaggi è finalmente arrivata
Articolo successivo
È questo il design del futuro iPhone pieghevole?

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.