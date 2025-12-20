Un cluster di Mac Studio per gestire 1,5TB di memoria RAM grazie a Thunderbolt 5

Con l’aggiornamento a macOS Tahoe 26.2 Apple ha attivato una funzionalità di particolare interesse per gli amanti dell’elaborazione distribuita: RDMA (Remote Direct Memory Access), la possibilità di gestire l’accesso diretto alla memoria RAM di diversi computer collegati tra loro tramite Thunderbolt 5 senza bisogno di coinvolgere il sistema operativo, possibilità che consente di ottenere accesso a bassa latenza e con throughput elevato alla memoria via rete, funzionalità particolarmente utili in cluster di computer.

Jeff Geerling ha collegato quattro Mac Studio e il sistema in questione ha consentito di gestire 1,5TB di RAM (due dei suoi Mac Studio integrano 256GB di RAM cadauno e gli altri due 512 GB cadauno).

Un video su YouTube spiega che il Mac Studio M3 Ultra già da solo offre prestazioni eccellenti con i calcoli legati all’IA, con un’efficienza migliore rispetto ai dispositivi usati inquina questo ambito e basati sui chip Nvidia e AMD. Collegando i quattro Mac Studio in Ethernet a 2,5 Gb/s e usando il protocollo IP over Thunderbolt, il cluster con i quatto Mac Studio offre guadagni interessanti, con la tecnologia Thunderbolt che mostra evidenti vantaggi rispetto all’Ethernet, grazie a una latenza più bassa

Attivando l’RMA (bisogna passare dalla partizione di ripristino del Mac e digitare uno specifico comando dal Terminale) i guadagni possono essere rilevanti come si vede nel filmato. Questa possibilità è interessante con modelli LLM che richiedono più di 500GB di RAM utilizzabili cluster. L’attivazione di questa funzione dimostra, tra le altre cose, che Apple non ha perso interesse in ambito server o workstation. Per Geerling sarebbe interessante vedere una soluzione di questo tipo con un Mac Pro dotato di slot PCI-Express e tecnologie dedicate ancora più veloci di Thunderbolt per il collegamento di vari computer, possibilità che permette di migliorare ulteriormente la distribuzione dell’elaborazione.