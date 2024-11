iPhone 18 Pro sorprenderà per processore e fotocamera

Pubblicità

Sebbene il presente si chiami iPhone 16 (qui la recensione dei modello standard e invece qui i modelli Pro e Pro Max), gli occhi degli analisti sono già puntati al futuro iPhone 17 Air eppure, come se ciò non bastasse, si pensa già ad andare oltre, con l’analista Ming-Chi Kuo che punta i riflettori su iPhone 18. O meglio, sul suo sistema di fotocamere posteriori.

Il noto analista specializzato nel prevedere le mosse di Apple afferma che l’obiettivo grandangolare di iPhone 18 Pro sarà potenziato con un’apertura variabile. Le voci sulle fotocamere della futura gamma iPhone 17 e dei modelli successivi avevano già anticipato miglioramenti, come un effetto bokeh più definito e passo in avanti della risoluzione della fotocamera frontale a 24 MP.

Adesso, secondo Kuo, iPhone 18 Pro avrà effettivamente questa nuova funzionalità di apertura variabile. In un post pubblicato su Medium e basato su fonti interne, Kuo sostiene che questo aggiornamento “migliorerà significativamente l’esperienza fotografica dell’utente”. Questo perché prima dello scatto, e prima dell’applicazione delle elaborazioni computazionali, l’obiettivo con apertura variabile regolerà la quantità di luce che colpisce il sensore.

Inoltre, un obiettivo con apertura variabile dovrebbe migliorare la messa a fuoco e la profondità di campo, offrendo anche più opzioni per il bokeh oppure di messa a fuoco.

Processore A20

Altri rumor indicano che iPhone 18, probabilmente nella variante Pro, utilizzerà un processore a 2nm, anche se Kuo ha dichiarato già nel settembre scorso che, a causa dei costi elevati di questa tecnologia di produzione, si tratterà di processori in quantità limitata, forse addirittura disponibili solo nella versione iPhone 18 Pro Max.

Si prevede che questo processore prenderà il nome di A20 e includerà una revisione del sistema di “packaging” del chip. Invece di integrare core e RAM su un singolo chip, Apple potrebbe distribuire i componenti in più moduli separati. Questo cambiamento non avrà benefici diretti per l’utente finale, ma potrebbe permettere ad Apple di ridurre il numero di varianti della scheda madre e di aggiungere moduli di RAM con densità diverse in base alle esigenze di mercato.

Altra novità di iPhone 18 potrebbe essere il Face ID sotto schermo, che però potrebbe arrivare anche prima di iPhone 18 Pro, eliminando la necessità del notch, presente dal 2017 con iPhone X.